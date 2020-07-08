Симоньян объяснила, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова

Главред RT Маргарита Симоньян предположила, что «прекратить истерику» вокруг дела обвиненного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова могло бы подтверждение передачи ему денег за раскрытие секретных данных.

Симоньян в своем телеграм-канале подчеркнула, что не знает наверняка, является ли Сафронов шпионом, и никто этого факта не знает, кроме участников истории.

Она отметила, что пока не может поверить в факт злонамеренного предательства Сафронова, хотя, по ее словам, шпионов и разведчиков больше всего именно среди журналистов.

Главред RT привела в пример дело Оксаны Севастиди, которую «посадили за банальную смску» ее знакомцу в полном соответствии с законом но «в противоречии со здравым смыслом».

«У меня нет железобетонной уверенности, что Сафронов не обвинен в чем-то подобном. Но еще меньше я верю в изначальную сфабрикованность всей истории. Есть семь томов уголовного дела. Есть полное отсутствие мотивации к фабрикации у контрразведки сейчас, когда незаконный наезд на журналиста оборачивается уголовкой против наезжавших», – пояснила свою позицию Симоньян.

По ее мнению, стоит раскрыть ту часть информации, которая доказывала бы факт получения денег Сафроновым от заграничной разведки, чтобы «прекратить истерику» в информационном пространстве.

«Выдать секрет можно случайно. А вот получить за это деньги случайно нельзя. Тем более делать это регулярно», – подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что материалы СМИ в поддержку Ивана Сафронова основаны на эмоциях, и предложил оставить дело на усмотрение суда. Он также оценил возможность открыть процесс по делу Сафронова.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал.

Адвокат Иван Павлов аявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.