ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб Североатлантического альянса. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России, сообщили в ФСБ.

«В Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено по статье «Государственная измена». Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

ФСБ также распространила видеозапись задержания Сафронова возле его дома в Москве. Как следует из видеозаписи, он был задержан перед выходом на работу. Сафронов выглядит растерянным, перед тем как посадить его в машину, сотрудники ФСБ изъяли у него сигареты, перчатки, защитную маску и удостоверение госкорпорации «Роскосмос».

В свою очередь источник сообщил, что ФСБ проводит обыск в квартире Сафронова, передает ТАСС.

Тем временем бывшие коллеги связывают задержание Сафронова с его статьей о продаже Су-35 Египту. Речь идет о заметке от 18 марта 2019 года. В ней сообщалось, что Россия подписала с Египтом контракт на покупку нескольких тяжелых истребителей Су-35. После ее публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов, а сама статья была удалена с сайта издания.

Во вторник советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене.

В Роскосмосе при этом заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в государственной корпорации. До трудоустройства в Роскосмос Сафронов работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.