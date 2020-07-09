Сафронов назвал причину своего ареста

Арестованный по делу о госзимене журналист Иван Сафронов считает, что поводом для его уголовного преследования стала журналистская деятельность, сообщил адвокат журналиста Олег Елисеев.

«Прессуют за заметки», – передал адвокат слова Сафронова «Коммерсанту».

По словам Елисеева, в настоящее время у журналиста нет доступа к своим статьям, поэтому он пытается вспомнить и проанализировать каждую, чтобы понять, какие из них могли стать причиной задержания.

Союз журналистов России также решил проверить версию Сафронова и направил запрос на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении журналиста с его профессиональной деятельностью.

Кроме того, адвокаты считают, что такая жесткая мера пресечения была выбрана необоснованно, поскольку следствие ФСБ официально ничем не подтвердило свои подозрения в госизмене (ст. 275 УК).

Елисеев обратил внимание на возможное нарушение в порядке возбуждения самого уголовного дела по ст. 275 УК. По его словам, разработка журналиста велась ФСБ несколько лет, а ход ее материалам почему-то дали только перед задержанием Сафронова.

Отмечается, что следствие планирует предъявить Сафронову обвинение в госизмене в понедельник, 13 июля. Подробностей этого дела нет из-за грифа «совершенно секретно». Адвокатам лишь известно, что Сафронова обвиняют в передаче в 2017 году сведений, составляющих гостайну.

Информацию об этом ФСБ якобы получила от СВР, негласно контролировавшей переписку репортера, которую тот вел, используя домашний компьютер. Якобы Сафронов отправил материал в Чехию неким лицам, возможно, связанным с разведкой этой страны. Обвинение построено и на анализах результатов прослушки телефонных переговоров и переписки Сафронова.

По данным издания, в материалах дела не указываются объем переданной информации. Отсутствуют данные самого получателя, а также форма и сумма вознаграждения, якобы полученного за информацию. Однако отмечается, что измена Родине была осуществлена из корыстных побуждений. О такой версии следствия также ранее говорили адвокаты, однако они подчеркивали, что сумму никто не озвучил.

Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что заключения о секретности в переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны. Защитник отмечал, что заключения не предоставляли стороне защиты.

Напомним, в среду защита Сафронова обжаловала его арест.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал. Павлов также заявлял, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.