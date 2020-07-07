Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

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7 июля, вторник  |  Последнее обновление — 21:31  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» готов к достройке Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
Дания на удивление быстро решила вопрос с допуском баржи «Фортуна» к достройке «Северного потока – 2» в своих водах. Между тем «Академику Черскому» не требовалось никакого разрешения датских властей. Судно уже давно могло начать работы. Почему же Газпром оттягивает момент старта достройки важнейшего для России газопровода? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Героизм скромного лейтенанта приблизил к России Крым

Чесменское сражение является одной из самых легендарных побед русского флотаФото: "Чесменский бой",Иван Айвазовский
Ровно 250 лет назад, 7 июля 1770 года, состоялась битва, благодаря которой Россия приобрела Крым и много других новых территорий – сражение при Чесме. Среди забытых героев сражения в первую очередь стоит назвать лейтенанта Дмитрия Сергеевича Ильина – человека, чья храбрость в кульминационный момент перевесила чашу весов на русскую сторону. Подробности...
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Председатель Китая сокрушил «самого влиятельного врага»

Цуй Чжуанжунь позволял себе не по-китайски резкие личные выпады в адрес председателя Си типа «невежественный политик»Фото: 肥洲/Youtube
В Китае арестован 57-летний ученый − один из критиков КПК и лично председателя Си Цзиньпина. Его уже успели сравнить с академиком Сахаровым и с Аун Сан Су Чжи − бывшей политзаключенной, впоследствии возглавившей Мьянму. Но в реальности арестованный не тянет на сколь-либо серьезного игрока. Лидеру Китая стоит опасаться совсем другой угрозы.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Алексей Анатольевич Лоэнгрин

Максим Соколов, публицист
В святые 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...

Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

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Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
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Схиигумен Сергий и его неправославный нефундаментализм

Сергей Худиев, публицист, богослов
Вся эта постмодернистская каша из оккультного сталинизма, антисемитских страшилок и новомодных теорий заговора про чипирование – не имеет к основам православия вообще никакого отношения. Подробности...
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    Китай нахамил США

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              Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

              Иван Сафронов неожиданно для самого себя оказался за решеткой   7 июля 2020, 20:32
              Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
              Текст: Евгений Крутиков

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              Громкий шпионский скандал на этот раз затронул очень известного в определенных кругах человека – бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его задержание вызвало волну вопросов и даже возмущения в журналистском сообществе. Чем мог Сафронов привлечь внимание контрразведки?

              Иван Сафронов – известный журналист с определенной репутацией. До перехода в Роскосмос Сафронов работал спецкором газеты «Коммерсант», а после ухода оттуда (это было массовое увольнение в знак протеста из-за снятия фейковой статьи, основанной на «анонимных источниках») – журналистом газеты «Ведомости».

              По словам одного из знакомых Сафронова, ФСБ заинтересовалась его деятельностью и пригласила на беседу после публикации в марте 2019 года статьи о контракте на поставку в Египет партии новейших российских истребителей Су-35. За несколько лет до этого Сафронова опрашивали там по поводу его другого материала.

              Статья о Су-35 позже была удалена с сайта «Коммерсанта», издание стало фигурантом административного судебного разбирательства за разглашение сведений, представляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Однако суд вернул дело в Роскомнадзор. Как пояснял тогда главный редактор газеты Владимир Желонкин, материалы дела были возвращены, поскольку из них непонятно, в чем состоит правонарушение. Проще говоря, Роскомнадзор неграмотно написал претензию. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержание, насколько он осведомлен, «никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов». И это важно.

              ФСБ пока не разглашает, что именно вменяется в вину Сафонову, но, судя по употребляемой лексике, его задержание действительно не связано с журналистской деятельностью). «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ» – так звучит на данный момент заявление ФСБ. В Роскосмосе заверяют, что к работе Сафонова в этой структуре его задержание также не связано, да и он не имел контакта с материалами, содержащими государственную тайну. И допуска не имел.

              Позднее стало известно, что сам Сафронов своей вины не признает и давать показания отказывается.

              Вместе с тем целый ряд СМИ и отдельных журналистов выразили возмущение или как минимум недоумение происходящим. Многие коллеги Сафронова заверяли, что заранее не верят в его виновность, говорили о его честности и профессионализме. Вступилась за Сафронова даже главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян – она попросила спецслужбы объяснить суть обвинений.

              И тут стоит заметить важную вещь. Совершенно неважно, имел или не имел Сафронов формальный допуск к гостайне. Чтобы узнать что-то секретное, не обязательно иметь допуск. Достаточно находиться на нужной позиции в нужное время. При этом, разумеется, мы не обсуждаем виновность или невиновность лично журналиста Сафронова – речь идет лишь о потенциальной возможности.

              Согласно азам разведывательной и контрразведывательной работы, журналистская позиция – одна из наиболее выигрышных для получения секретной или инсайдерской информации. Бесчисленное количество разнообразных шпионов и разведчиков работало под журналистским прикрытием. В СССР эта практика также была широко распространена.

              Но есть и иной аспект. Сами журналисты часто становятся объектами разработки иностранных спецслужб из-за той самой легкости, с которой они могут получать информацию. Не надо вербовать какого-нибудь министра – это сложно и может плохо закончиться из-за пристального внимания контрразведки к секретоносителям. Гораздо проще завербовать журналиста, который с этим министром на короткой ноге, иногда с ним выпивает и закусывает, и под это дело тот рассказывает что-то, что даже жене рассказывать нельзя.

              В печальные 1990-е годы (это не Сафронову относится, он в 1990 году только родился) в военную или околовоенную журналистику массово пришли совершенно случайные люди. Порой они были обладателями очень специфических взглядов и мировоззрений. И за ними толпами ходили по Москве американцы и англичане, и не только они. Угощали в ресторанах. Приглашали на приемы, организовывали поездки. Цель таких встреч и поездок с точки зрения контрразведки была совершенно понятной.

              Если человек годами занимается одной и той же сферой, например военно-промышленным комплексом, то нарабатывает множество связей, часть из которых можно назвать рабочими, а часть – дружескими.

              У него есть личные телефоны руководителей всякого рода агентств, директоров закрытых НИИ, высокопоставленных сотрудников МО или МИДа. Он может позвонить и взять комментарий для статьи у настоящего секретоносителя – просто по знакомству, благодаря личным связям. Такое бесценно для разведки.

              Никто не идеален, секретоносители тоже жаждут человеческого общения. Чаще всего именно таким образом образуются ссылки на «конфиденциальные, но анонимные источники» в газетно-журнальных статьях. И это нормально, это журналистская работа. Ненормально, когда конфиденциальная информация уходит не в газету, а в неназванную в пресс-релизе ФСБ «спецслужбу НАТО».

              Есть большая разница между разглашением секретной информации и прямым шпионажем. Случайно сболтнуть можно что угодно, далеко не каждый человек способен круглосуточно держать себя в руках и следить за своей речью. Кроме того, у нас в стране исторически много всякого разного, что попадает под гриф «секретно» или «для служебного пользования» – это минное поле.

              А среди журналистов много нарциссов, которые откровенно наслаждаются тем, что знают что-то, чего не знает кто-то еще. Они по своему психологическому типажу постоянно нуждаются в аудитории. И заинтересованная аудитория обязательно найдется. Британский журналист в Москве, «случайно» забредший в ресторан Домжура пресс-секретарь какого-нибудь посольства или американская студентка по обмену, большая любительница Достоевского. Несть им числа.

              Глупость, конечно, такой же источник человеческих бед и несчастий, как и злая воля, но с юридической точки зрения это другая статья Уголовного кодекса. Сафронову же предъявлена вполне конкретная 275-я статья, известная в определенных кругах как «смерть шпионам». То есть следствие считает, что имелся умысел на совершение преступления и осознавалась мера ответственности.

              Повторимся, мы не знаем, что случилось с Иваном Сафоновым. Но то, что подобного рода журналистские позиции – одна из основных групп риска для вербовочной деятельности, это дважды два. Как и секретарши, переводчицы, шоферы. Но если обслуживающий персонал все-таки проходит предварительную проверку, хотя бы простейшую, на уровне установочных данных, то журналистов разнообразных правительственных пулов и узкопрофильных специалистов, например, в военной сфере или в ВПК никто не проверяет. И круг их общения («связи» на сленге) не устанавливает.

              Крайне либеральная точка зрения заключается в том, что журналистика как профессия безответственна по природе своей. Свобода слова абсолютизируется. Согласно этой логике журналист обязан публиковать любую информацию, лишь бы она была «общественно значимой». И не важно, что это может откровенно навредить интересам этого самого общества, или государства, или отдельного человека.

              Важно еще и другое. В массе своей люди, включая журналистский корпус и другие группы риска, никогда не встречались ни с иностранной разведкой, ни с вербовочными подходами. Многие вообще считают эту сторону жизни существующей только на страницах приключенческой литературы.

              Люди в целом плохо осведомлены о методах и приемах разведдеятельности, в том числе о методиках вербовки (для того они и держатся в секрете). Человек без профессионального навыка может и не понять, что его вербуют или что он уже попался. Совершенно не заметно это и для окружающих. Тем не менее группы риска для вербовки со стороны иностранных разведок действительно существуют. И журналисты – едва ли не первые в этом списке.

              Свободная профессия для многих почему-то подразумевает и некий «свободный» образ жизни, который не позволит себе профессионал разведки или знакомый с реальным миром вокруг политик, чиновник или ученый. А бытовая свобода влечет за собой дополнительные риски, например для вербовки на шантаже или финансовых вопросах. Все это невозможно предусмотреть ни в каких регламентах, внутренних нормах поведения и тому подобных искусственных ограничительных рамках внутри профессии или отдельно взятого коллектива. Личная ответственность куда важнее.

              И повторимся: все это не относится к людям, сознательно переступившим черту закона. Вне зависимости от того, какая у них профессия.


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