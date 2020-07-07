Симоньян призвала объяснить суть обвинений в адрес Сафронова

Главред RT Маргарита Симоньян отреагировала на задержание журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в государственной измене.

По статье «Государственная измена» можно «посадить длинный список отечественных журналистов», отметила Симоньян в своем телеграм-канале.

«Редакции «Медузы» и разных там проектов и Би-би-си – так вообще в полном составе. И в полном соответствии с законом. Хорошо бы получить объяснения, в чем именно обвиняют Сафронова – в журналистской работе на иностранцев или в прямой работе на иностранные спецслужбы. Разница огромная», – добавила главред.

Она также напомнила ситуацию с журналистом Иваном Голуновым, которого подозревали в попытке сбыта наркотиков.

«Когда я защищала Голунова, многие из патриотического лагеря, а также начальство обвиняли меня в том, что я его защищаю, потому что это во мне журналистская солидарность бурлит. Позже мне рассказали, что и в руководстве «Медузы» считали, что я его защищаю, потому что хочу продемонстрировать ту самую журналистскую солидарность. Чушь», – отметила Симоньян.

Главред RT пояснила, что не считает работающих на иностранные организации «с неистово тенденциозной редакционной политикой», направленной против России, людей журналистами.

«А защищала я его (Голунова – прим. ВЗГЛЯД) по той единственной причине, что его хотели посадить за преступление, которого он не совершал», – уточнила Симоньян.

Главред RT попросила правоохранителей разъяснить, что произошло с Сафроновым.

Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Своей вины журналист не признал. В Роскосмосе отметили, что задержание не касается его работы в госкорпорации. ФСБ запросила в суде арест подозреваемого.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Издания «Ведомости» и «Коммерсант», в которых печатался Сафронов, выступили с заявлениями в его поддержку.

Напомним, 6 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина. Полицейских обвинили в фальсификации доказательств – они подбросили наркотики.