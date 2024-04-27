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Обвиняемого в контрабанде медали «Золотая Звезда» отдали под суд в Хабаровске
В Хабаровске в суд передали дело о контрабанде медали «Золотая Звезда», которую вручили Герою Советского Союза Петру Марьясову за форсирование Днепра в 1943 году, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Дело с утвержденным обвинительным заключением отправили в суд, указала Волк в своем Telegram-канале.
Согласно версии следствия, медаль «Золотая Звезда», которой был награжден Марьясов, житель Хабаровска пытался продать за границу. Следователи нашли родственника Марьясова и вернули медаль в семью.
Ранее Волк сообщала, обвиняемый купил награду на рынке и решил перепродать ее за 380 тыс. рублей, он нашел покупателя в Эстонии и отправил посылку по почте.
В 2020 году в Британии королевский служащий заявлял, что украл из Букингемского дворца медали на 100 тыс. фунтов стерлингов и продал их на eBay.