Слуга Елизаветы II признался в кражах из Букингемского дворца

Королевский служащий признался в краже из Букингемского дворца предметов на 100 тыс. фунтов стерлингов, сообщают местные СМИ.

Газета Daily Mail сообщает, что 37-летний служащий двора Адамо Канто украл медаль кавалера ордена Бани, принадлежащую главе королевского двора сэру Энтони Джонстону-Берту, и продал ее на интернет-аукционе eBay за 350 фунтов стерлингов, передает РИА «Новости».

Также он украл медаль кавалера Королевского Викторианского ордена, которая принадлежала Мэтью Сайксу, служившему с 2007 по 2010 годы при королевском дворе.

Кроме того, Канто признался, что крал и другие предметы, в том числе фотографии с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также фотоальбом королевского государственного приема во время визита президента США Дональда Трампа.

Некоторые предметы он украл из магазина при дворце, некоторые из шкафчиков персонала, бельевой, билетной кассы Royal Collection, магазина при Королевской Галерее и хранилища герцога Йоркского.

При этом 37 предметов были выставлены на продажу на eBay по цене, значительно ниже их реальной стоимости.

Окружной судья освободил Канто под оговариваемый особыми условиями залог и направил его дело в другой суд для вынесения приговора, предупредив, что ему может грозить тюремное заключение.

Отмечается, что не все из похищенных предметов удалось вернуть. Букингемский дворец отказался комментировать произошедшее.

Ранее Букингемский дворец из-за падения доходов от туризма начал продавать джин с боярышником.