В Кремле заявили об отсутствии предпосылок переговоров с Киевом

Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.0 комментариев
Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.0 комментариев
Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.0 комментариев
Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.4 комментария
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили эшелон у поселка Удачное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также поражены личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на ж/д станции погрузки у Балаклеи (Харьковская область) и живая сила и техника украинской армии в 112 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 193 украинских дрона, два снаряда РСЗО «Ольха», три французские управляемые авиабомбы Hammer.
С начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 дронов, 509 ЗРК, 15 856 танков и других бронемашин, 1274 машины РСЗО, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов.
Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой
Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.
По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.
В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.
«Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.
Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.
Welt опубликовала согласованный в 2022 году в Стамбуле проект мирного договора между Россией и Украиной
По договору Украина соглашалась на «постоянный нейтралитет», предусматривающий отказ от вступления в НАТО, отказывалась от производства и получения ядерного оружия, обещала не пускать иностранные войска и не предоставлять инфраструктуру другим странам, пишет Welt Am Sonnag.
Также она должна была отказаться от военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Кроме того, Киев должен был запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм», передает РБК.
Россия должна была вывести войска с территории Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Планировалось, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят вывод войск лично. Спорными оставались вопросы о сокращении численности украинской армии и военной техники.
В соответствии с договором «страны-гаранты» должны были бы поддержать Киев в его праве на самооборону в течение максимум трех дней, если начнется вооруженный конфликт. Как сообщает Welt, США, Великобритания и Франция обещали поддержку, но не захотели давать гарантии.
По версии Welt, в апреле 2022 года Москва и Киев оказались как никогда близки к соглашению. Тогда, пишет издание, Москва потребовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, отказаться от санкций и исков в международных судах. Киев ответил отказом.
Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины заявили, что даже сегодня сделка по-прежнему кажется выгодной. Один из членов делегации сказал: «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». Welt пишет, что тогда у Киева была «более сильная позиция на переговорах, чем сейчас».
Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». В ноябре Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.
В 2024 году начнутся поставки F-16 «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом», сказал Остин, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что F-16 должны усилить его противовоздушную оборону Украины.
В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Маск прокомментировал интервью помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана каналу MSNBC. Салливан сказал, что Украина находится в «глубокой яме». По его словам, это произошло из-за задержки американской помощи, передает ТАСС.
Напомним, Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.
Индийский канал WION назвал подозрительным отсутствие Залужного в публичном пространстве
По словам телеведущей, экс-главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, однако он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности, его никто не видел в последние недели, передает РИА «Новости».
Также высказываются предположения, что он якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный и экс-секретарь СНБО Алексей Данилов назначены украинскими послами, чтобы избежать спекуляций вокруг их деятельности после увольнений.
Как пишут «Военкоры Русской Весны», беспилотник удалось сбить бойцу третьего батальона 91 отдельного стрелкового полка рядовому Хатамову из Узбекистана.
Сообщается, что российские военные выполняли боевую задачу в Никольском. Когда шли эвакуационные мероприятия, они попали под обстрел, один из военных был ранен.
Хатамов «возвратился за ним и был атакован FPV-дроном-камикадзе», но сбил беспилотник вещмешком – в результате у БПЛА были «повреждены лопасти», дрон «потерял управление». Российские военные провели «успешную эвакуацию боевого товарища». «Боец получил легкие ранения», – говорится в сообщении.
В феврале российский военный сбил палкой преследовавший его FPV-дрон.
Кондратьев сообщил в Telegram, что киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки в Славянском, Северском и Кущевском районах, используя беспилотники.
Никто не пострадал, «серьезных повреждений нет». Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА, заявил Кондратьев. Он поблагодарил военных за «отражение атаки и уничтожение БПЛА».
Глава района Роман Синяговский сообщил в Telegram, что «было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну» на территории завода в Славянске-на-Кубани.
Выстроенная система защиты не допустила повреждения резервуарного парка, но была повреждена ректификационная колонна. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил Синяговский.
Оперативный штаб уточнил в Telegram со ссылкой на главк МЧС по региону, что произошло возгорание на Славянском НПЗ на площади 5 кв. м, была повреждена сепаративная установка.
Напомним, в марте в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, «в момент атаки БПЛА один человек погиб», предположительно, от сердечного приступа.
Журналист Моррис: США могут потребовать от Украины начать наступление силами европейских военных
«Как же именно они собираются это сделать, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен? <…> Они просто не будут больше использовать украинцев, теперь воевать пойдут европейские солдаты», – предположил он, передает РИА «Новости».
Моррис отметил, что Запад готов пойти на любые шаги, чтобы остановить продвижение российской армии. По его мнению, НАТО, Евросоюз и Пентагон не могут допустить того, чтобы Одесса и другие города отошли под контроль России, поскольку там находятся ценные ресурсы, в которых заинтересованы западные страны.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что у Москвы есть данные о работе французских инструкторов на Украине.
Ученый из Белоруссии Велигуров развеял мифы о мутантах у Чернобыльской АЭС
В Чернобыльской зоне живут разные звери, но мутантов там не встречается, поскольку мутации, обычно происходящие под воздействием радиации, настолько сильны, что животное может умереть в утробе матери, сказал Велигуров.
Запись его выступления опубликована в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Он добавил, что ранее предпринимались попытки вести охотничье хозяйство в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, но почти всех животных по уровню загрязнения радиацией можно было приравнять к твердым радиоактивным отходам.
Употреблять в пищу или просто вывешивать их в помещениях было бы вредно для окружающих. Такие тела нельзя даже утилизировать обычно, их следует утилизировать, как твердый радиоактивный отход.
Труднев сообщил ТАСС, что НПЗ был атакован десятью беспилотниками, в результате возник сильный пожар. Он не исключил, что завод получил скрытые повреждения.
По его словам, на месте происшествия работают пожарные и ремонтные бригады.
Ранее сообщалось, что российские военные подавили более десяти беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры в Краснодарском крае.
В мае 2023 года обвиняемый в Сети публиковал призывы к терроризму, свержению действующей власти, высказывался в поддержку украинской армии, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Источник агентства в правоохранительных органах отмечал, что речь идет о блогере. Он, используя нецензурные выражения, призывал киевский режим бомбить Кремль. Дело заводили по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
Его признали виновным и приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Также его лишили права администрировать интернет-ресурсы на три года.
Ранее в Башкирии задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который на стримах в оскорбительной манере обсуждал теракт в «Крокус Сити Холле».
Отмечается, что мужчины с ограниченной годностью к службе пройдут повторное медосвидетельствование, после чего будут разделены на четыре категории для определения места службы, передает ТАСС.
Известно, что теперь обновлены критерии отбора. К примеру, если у человека в анамнезе есть язва желудка, то он признается годным в службе. При этом пометка о том, что эта болезнь была осложнена операцией с удалением значительной части желудка, освобождает его от службы.
В апреле украинская Рада приняла закон об ужесточении мобилизации. Ранее призывник на Украине умер от эпилепсии, он был признан годным к службе.
Медведев в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы» заявил о попытках очернить истинных героев и превознести отъявленных мерзавцев, убийц и палачей. Россия этого не допустит, заверил он, передает ТАСС.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию, все цели СВО будут достигнуты.
«Мы искренне хотели договориться. Причем я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс», – сказал Мединский в интервью Наталье Литовко на телеканале «Россия 24».
Кроме того, в беседе была затронута тема государственного финансирования культуры. Мединский заявил, что деятели культуры, получающие поддержку от государства, должны создавать произведения, соответствующие интересам общества.
«Совершенно очевидно, что тратить деньги налогоплательщиков и бюджета на поддержку культуры государство и государственные ведомства, за это отвечающие, должны [так, чтобы] стараться поддерживать то, что соответствует интересам государства и подавляющего числа общества. Не отдельная «вкусовщина», не то, что «требует» финансирования только потому, что творцам кажется, что это какое-то ультрасовременное проявление, <…> а то, что соответствует общественному запросу и общественным интересам», – сказал он.
Мединский признал, что на практике это всегда непростая задача, и здесь нужно обладать «большой мудростью, прозорливостью и большим художественным чутьем». Обладая всем этим, добавил он, можно было бы, например, понять «в жесткие послереволюционные годы», что булгаковские «Дни Турбиных» «соответствуют государственным интересам, что бы там ни говорили», или что шолоховский «Тихий Дон» – это «великое произведение, а не оправдание белоказачества».
«А когда у нас этого вкуса и мудрости иногда не хватает, то получается совершенно ненужное запрещение, и при этом еще и рекламная кампания – например, «Доктора Живаго» или «Архипелага ГУЛАГ». <…> Поэтому это непростая и тяжелая работа, и мне остается только пожелать успеха чиновникам министерства культуры», – заключил помощник президента.