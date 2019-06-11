Уголовное преследование Голунова решено прекратить

Принято решение прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», – приводятся слова Колокольцева на сайте МВД.

Колокольцев также заявил, что материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД направлены в СК «для оценки правомерности действий сотрудников полиции», которые задержали Голунова.

«На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей», – сообщил Колокольцев.

Кроме того, он решил ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об отставке двух высокопоставленных сотрудников полиции.

«Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», – сообщил министр.

По его словам, «независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены».

Голунова освободят 11 июня, передает «Интерфакс».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что в ситуации с задержанием Голунова было либо «головотяпство», либо провокация, либо непрофессионализм.

Журналиста обвинили в попытке сбыта наркотиков и отправили после задержания под домашний арест. Сам Голунов не признал вины.

Дело в отношении Голунова было передано в столичное ГСУ Следственного комитета России.