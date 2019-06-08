Суд отправил Голунова под домашний арест

Никулинский суд Москвы избрал корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщают информационные агентства.

Голунов был освобожден в зале суда. Под домашним арестом он останется до 7 августа, передает РИА «Новости».

Журналист теперь может общаться только с адвокатами и следователями, ограничен в использовании средств связи. Он будет находиться в квартире на Профсоюзной улице и носить электронный браслет.

На заседании суда прокурор поддержал ходатайство следователя об аресте журналиста. Указывалось, что Голунов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может скрыться от следствия.

«Имеются сведения, что Голунов употребляет наркотики», – заявил следователь.

Защита журналиста просила суд отправить Голунова под домашний арест.

Сам Голунов заявил, что «никогда не употреблял наркотики», готов «доказывать свою невиновность» и «сотрудничать со следствием, если оно будет играть по честным правилам».

Напомним, Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. По информации полиции, при личном досмотре Голунова было обнаружено около 4 г метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. По словам самого Голунова, наркотики ему подбросили.