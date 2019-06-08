Голунову предъявили обвинение

Корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков, сообщил его адвокат.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, московская полиция задержала корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Позже он пожаловался на плохое самочувствие и грубое задержание.

В МВД прояснили ситуацию с задержанием журналиста и публикацией фотографий, которые, как утверждалось, сделаны в его квартире.

Телеведущий Владимир Познер заявил, что дискуссия вокруг ситуации с арестом Голунова является сигналом изменений в российском обществе.