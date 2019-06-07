Журналист «Медузы» задержан по подозрению в сбыте наркотиков

Полиция в Москве задержала корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

«Задержание произошло накануне на Цветном бульваре в Москве. Голунова скрутили и привезли в отдел полиции. Ему вменяют ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств)», – цитирует правозащитника ТАСС.

Отмечается, что у журналиста был найден мефедрон. При этом адвокат утверждает, что пакет с неизвестным веществом ему подбросили.