Голунов пожаловался на плохое самочувствие и грубое задержание

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7 июня, пятница  |  Последнее обновление — 21:29  |  vz.ru
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За войну с «русской угрозой» эстонцы заплатят по повышенному тарифу

В провале энергетической политики Эстонии виноваты Евросоюз и сама Эстония Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Эстонская электроэнергетика еле сводит концы с концами. Это уже стоило работы примерно 0,5 тыс. сотрудников местной госкомпании, и еще 1,3 тыс. могут скоро ее потерять. И во всем этом винят исключительно Россию. Чем же так не угодила эстонским политикам российская электроэнергия? И кто на самом деле виноват в провале энергетической политики в Эстонии?  Подробности...
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Почему Путин похвалил Черчилля за Сталина

Уинстон Черчилль в гостях у Иосифа СталинаФото: ASSOCIATED PRESS/Official
British Photograph/ТАСС
На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о необходимости при оценке угроз и опасностей для мира исходить из существующих реалий – и привел в пример Уинстона Черчилля. Что имел в виду президент России и что он хочет дать понять Западу, напоминая об изменчивом отношении английского политика к СССР?  Подробности...
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Как российские добровольцы повлияли на ход войны в Донбассе

Добровольцы из России составляют яркую, но незначительную боевую силу в Донбассе Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
В эти дни исполняется пять лет со дня появления в прессе понятия «российский доброволец в Донбассе» – тех самых людей, которых украинская пропаганда называет «оккупантами» и «наемниками». Иначе говоря, россиян, приехавших в Донбасс воевать. Кто были эти люди на самом деле, какое влияние они оказали на ход гражданской войны на Украине и как это движение менялось со временем? Подробности...
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Белоруссии нужна антироссийская Украина

«Беларусь всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Минск оказался главным победителем российско-украинского конфликта, о чем теперь прямо говорят белорусские эксперты. Более того, в интересах Александра Лукашенко, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, а Киев всегда был нацелен на ЕС, а не на Россию. Чем именно война в Донбассе помогла Белоруссии?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Ни одна демократия не может быть примером для России

Алексей Алешковский, сценарист
Демократия – лишь еще одна идеологическая манипуляция, и в этом нет ничего хорошего или плохого. Она везде суверенная. Как справедливо заметил Черчилль, наихудшая форма правления, за исключением всех остальных. Подробности...
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Пушкин – лучшее средство от депрессии

Николай Гурьянов, журналист
Когда бродишь по дому, наполовину опустевшему, мимо ненужных теперь вещей – как будто куда-то проваливаешься вместе с домом, и вот проходишь мимо книжного шкафа – и цепляешься за корешок темной книжки с золоченым тиснением. Подробности...
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То, что сделала Соболь с Симоньян – это террор

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Увидев вчера видео с Маргаритой Симоньян в ленте, любой нормальный человек вздрогнул бы. А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись». Но мадам не проснется. Подробности...
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            Голунов пожаловался на плохое самочувствие и грубое задержание

            7 июня 2019, 21:07

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            Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили журналиста «Медузы» Ивана Голунова в отделении полиции. Они сообщили, что на теле и лице Голунова нет следов побоев. Об этом сообщил секретарь ОНК Иван Мельников.

            «Члены ОНК не нашли следов побоев на теле или лице журналиста, за исключением небольших ссадин на его руках и царапин на спине, полученных им в момент задержания», – сказал Мельников, передает ТАСС.

            Он также уточнил, что несколько царапин Голунов получил в медучреждении. «Со слов Голунова, они появились из-за того, что он отказался выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов», – отметил правозащитник.

            По его словам, Голунов, находясь в медучреждении, куда был доставлен для прохождения необходимых анализов, «отказался ехать в полицию, так как чувствовал себя в большей безопасности в больнице, он схватился за лавку и держался за нее, полицейские его потянули, в результате чего Голунов упал и поцарапался».

            «Нами дана рекомендация руководству ОВД провести проверку на предмет законности применения физической силы, нас заверили, что по всем вопросам будет проведена проверка управлением собственной безопасности», – заявил ответственный секретарь ОНК Москвы. Он также добавил, что, по словам журналиста, он долгое время не спал.

            «На вопрос, предоставляли ли ему питание и воду, он сказал, что предлагали, но он отказывался, так как есть не хочет из-за стресса, а воду не хотел пить, так как «боялся провокаций», – пояснил правозащитник.

            «Как наблюдателям пояснили в ОВД, в отношении Голунова проводились неотложные следственные действия в ночное время, что предусмотрено законом. Мы попросили, чтобы максимально быстро Голунова отправили поспать хотя бы в изолятор временного содержания, нас заверили, что такая возможность будет предоставлена. В целях своей безопасности Голунов попросил, чтобы ему дали отдохнуть в одиночестве, мы соответствующую рекомендацию дали, нас заверили, что выполнят», – заключил он.

            Голунов не спал сутки и жалуется на плохое самочувствие, а также утверждает, что получил травмы при задержании, сообщила член ОНК Москвы, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она посетила Голунова в отделе полиции.

            «Мы разговаривали с ним, спрашивали, как он себя чувствует. Он сказал, что 24 часа не спал и поэтому чувствует себя плохо. Он также не ел, но есть не хочет. Сейчас у Голунова два адвоката и ему пообещали, что передадут еду от близких родственников, когда он поступит в ИВС», – рассказала Меркачева, комментарий которой размещен на сайте СПЧ.

            По ее словам, журналист пожаловался на грубое задержание. «Он показал ссадины и кровоподтеки на спине, которые появились после того, как полицейские тащили его по лестнице, а также сказал, что его два раза били кулаком по голове и один раз встали на грудную клетку, но следов этого не зафиксировано», – говорится в сообщении.

            По словам Меркачевой, члены ОНК попросили, чтобы в СИЗО у Голунова была камера без соседей и под видеонаблюдением. «Нам обещали это сделать», – отметила правозащитница.

            Ранее СПЧ обратился в столичную прокуратуру и ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий полицейских при задержании, а также взять дело под свой контроль. Представители руководства столичного главка заявили Меркачевой, что служба собственной безопасности уже начала проверку.

            Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около четырех граммов наркотического средства метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»).

            Голунов, по данным Life.ru, минимум дважды был у входа в подъезд, возле которого позже обнаружили наркотики.

            Правоохранительные органы проверяют перемещения Голунова и сопоставляют данные с камерами видеонаблюдения. На одной из них, предположительно, у подъезда квартиры, где, по данным правоохранителей, были найдены наркотические вещества, Голунов засветился как минимум дважды: оба раза он появлялся здесь в ночное время, один раз приезжал на такси, во второй приходил пешком.

            Ранее стало известно о задержании корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ. Полиция опровергла сообщения о том, что журналиста якобы избили.


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