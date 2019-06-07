Полиция опровергла избиение журналиста «Медузы»

Полицейские не применяли силу при задержании корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, сообщил представитель пресс-службы главка столичной полиции.

В полиции заявили, что «сообщения отдельных СМИ о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента (...) избили при задержании не соответствуют действительности». В данный момент «с ним проводятся следственные действия с участием его адвоката», передает ТАСС.

Ранее адвокат журналиста Дмитрий Джулай заявил, что при задержании между его клиентом и правоохранителями якобы произошла стычка.

Сообщается также, что у Голунова «при личном досмотре было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом». По заключению эксперта, изъятое вещество «является наркотическим средством метилэфедроном, масса около четырех граммов».

Кроме того, по месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ («Покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»)», – сказали в пресс-службе.

Между тем, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена выяснить обстоятельства задержания полицией журналиста Голунова.

Она отметила, что «пока никто (...) не обращался по этому вопросу», однако она планирует «узнать причины задержания, объективные причины, не только те, которые в СМИ».

«Мы всегда это делаем после задержаний. Других мер пока не планируем. Запросы обязательно сделаем, изучим эту историю», – добавила Потяева.

Ранее стало известно о задержании корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ.