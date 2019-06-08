Познер сделал выводы из ситуации с Голуновым

Телеведущий Владимир Познер заявил, что дискуссия вокруг ситуации с арестом корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова является сигналом изменений в российском обществе.

Познеру на его официальном сайте был задан вопрос: «Является ли арест Ивана Голунова примером того, что все-таки журналистское сообщество еще способно объединяться и способно делать так, чтобы голос журналистов, как единого цеха был услышан?».

Телеведущий ответил, что не помнит, чтобы журналисты «не выступали, как единый цех с протестом в отношении каких-то поступков власти, которые были бы абсолютно безобразными».

Он считает ситуацию с Голуновым примером того, «что это общество меняется», так как «еще десять лет назад ничего бы не было, а уж тридцать лет назад так тем более».

«Я считаю, что пока это все-таки выступление относительно слабое, но оно есть, оно дало о себе знать. Для меня – это позитивный знак. То есть не то что «еще способны», а стали способными, стали понимать, что это можно делать и нужно делать и что это в какой-то степени просто обязанность журналистов защищать своих коллег, когда довольно очевидно, что пытаются заткнуть им рот», – добавил он.

Он заявил также, что в советское время были «героические люди под названием «диссиденты», которые рисковали жизнью и благополучием, а любое такое выступление заканчивалось тюрьмой или лагерем».

«Так что я еще раз сказал бы, что отношусь с позитивным чувством к этим выступлениям и для меня это сигнал и это подтверждение того, что потихоньку общество меняется», – сказал Познер.

Напомним, полиция в Москве задержала корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Позже он пожаловался на плохое самочувствие и грубое задержание.

В МВД прояснили ситуацию с задержанием журналиста и публикацией фотографий, которые, как утверждалось, сделаны в его квартире.