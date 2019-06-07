У Голунова нашли мефедрон и кокаин

ГУ МВД по Москве прояснило ситуацию с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова и публикацией фотографий, которые, как утверждалось, сделаны в его квартире.

У Голунова в квартире нашли кокаин массой более 5 г, передает РИА «Новости».

Голунов был задержан сотрудниками столичной полиции в результате оперативной разработки наркогруппировки, передает ТАСС.

На сайте главка сообщается, что у «36-летнего жителя столицы при личном досмотре обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом», оказавшимся метилэфедроном (около 4 г). В арендуемой им квартире изъяли кокаин.

Полиция опровергла заявления о том, что «сотрудники избили подозреваемого». Как указывается в сообщении, «представители Общественной наблюдательной комиссии зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного». Кроме того, была исполнена просьба подозреваемого сообщить о задержании его близким.

Отмечается, что «первоначально задержанный согласился сдать биологические жидкости, но при этом в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей». Позднее «он ответил согласием».

Главк признал ошибку при публикации фото, которые якобы были сделаны в квартире задержанного. Только одна фотография была сделана в квартире, остальные – по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий по наркогруппировке, «на связь с которой проверяется задержанный».