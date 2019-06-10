Хинштейн разъяснил ситуацию с передачей дела Голунова в СК

Депутат Госдумы Александр Хинштейн объяснил, почему СК опроверг его сообщение о передаче дела журналиста Ивана Голунова из МВД в Следственный комитет.

«Постановление об изъятии и передачи для дальнейшего расследования дела из МВД в СК подписано. Само постановление не означает, что дело уже передано физически из рук в руки. Это уже технический процесс. Главное, что вынесено процессуальное решение», – написал Хинштейн в своем Twitter.

Ранее Хинштейн сообщил, что Московская городская прокуратура изъяла дело Голунова из ГСУ ГУ МВД и передала в столичное ГСУ СК. Однако в СК опровергли эти сведения.

Напомним, Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Журналист не признает своей вины.