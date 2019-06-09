В полиции Москвы заявили, что не знали о профессии Голунова

В управлении внутренних дел по Западному округу Москвы сообщили, что полицейские не знали о роде занятий журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

Специальной операцией по задержанию Голунова руководил начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы. По словам оперуполномоченного, Голунов попал в разработку полицейских еще в начале марта этого года.

«Известно было только имя Иван и номер мобильного телефона. По информации, данное лицо осуществляло сбыт синтетических наркотиков на территории как ЗАО, так и в целом в Москве. В основном, в ночных клубах», – приводят его слова «Вести».

«Нами было установлено, что данный гражданин систематически посещает иностранные государства, вылетает в Ригу (головной офис интернет-издания «Медуза» находится в столице Латвии – прим. ВЗГЛЯД), страны ближнего зарубежья. В связи с чем возникло подозрение, что наркотические средства для сбыта он может перемещать из этих иностранных государств», – сообщил полицейский.

«Свое место работы он не называл, как и место жительства. Пытался утаить данные. Сразу не сообщил, что является журналистом. Мы об этом узнали уже ночью, когда он задумался и сообщил, что он сотрудник крупной компании, в частности, «Медуза» упоминалась. И что у нас могут быть определенные проблемы, что за ним стоят большие люди», – сообщил начальник оперативного подразделения отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.

Сам Голунов заявил, что никогда не употреблял наркотики и никогда не имел при себе наркотиков. «Я журналист, я занимаюсь расследованиями», – сказал он, добавив, что готов отвечать за свои слова.

«Я никогда не употреблял и не хранил наркотики, если ими не считаются таблетки, которые мне выписывал доктор год назад по рецепту. Как мне говорили, это легкие психотропные вещества», – подчеркнул он.

Голунов уточнил, что не является штатным корреспондентом интернет-издания «Медуза». «Я выполняю работу, мне за это платят деньги. (…) Моя трудовая книжка находится у меня. (…) Там, где я захочу, там я и работаю», – сказал он.

Журналист также сообщил, что в своей последней статье описывал схемы отъема жилья у москвичей.

Накануне Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков – при личном досмотре, как сообщала полиция, у него нашли около 4 г метилэфедрона. На съемной квартире были обнаружены еще 5 г кокаина.