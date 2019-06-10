СК опроверг получение дела Голунова

Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова не передавали из полиции в столичное ГСУ Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Уголовное дело Ивана Голунова по-прежнему находится в производстве следователей Главного управления МВД по Москве, в органы СК оно не поступало», – передает ее слова ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Московская городская прокуратура якобы изъяла дело Голунова из ГСУ ГУ МВД и передала в столичное ГСУ СК.

Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков, он находится под домашним арестом, заявляет о своей невиновности.

Дело Голунова вызвало большой резонанс в журналистской среде.