Дело Голунова передали в СК

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Московская городская прокуратура изъяла уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова из ГСУ ГУ МВД и передала в столичное ГСУ Следственного комитета.

«По моему обращению Мосгорпрокуратура изъяла уголовное дело Ивана Голунова из ГСУ ГУМВД и передала для дальнейшего расследования в столичное ГСУ СКР. Надеюсь, это обеспечит беспристрастность следствия и поможет окончательно расставить все точки над «i», – написал Хинштейн в своем Twitter.

Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Тест на наркотики показал отрицательный результат. Корреспондент находится под домашним арестом, он заявляет о своей невиновности.

Полиция утверждает, что Голунов попал в разработку оперативников в начале марта. Они якобы не знали о роде занятий подозреваемого.

Дело Голунова вызвало большой резонанс, но одновременно с призывами тщательного контроля за ходом расследования звучат призывы воздерживаться от давления на следствие.