Хабенский и Кадыров высказались по поводу дела Голунова

Актер и режиссер Константин Хабенский и глава Чечни Рамзан Кадыров высказались по поводу ситуации вокруг журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, который обвиняется в попытке сбыта наркотиков.

Хабенский выступил в защиту журналиста Голунова на открытии «Кинотавра», передает РИА «Новости».

По его словам, «Кинотавр» всегда отличался тем, что «имел свою точку зрения, имел свою правду», но это «может быть и самым уязвимым местом».

Как считает Хабенский, если «закроют одного неудобного журналиста», то «неудобным может стать» и «Кинотавр».

Хабенский – председатель жюри основного конкурса фестиваля.

Кадыров в Telegram заявил, что не может судить о виновности или невиновности Голунова, но главу Чечни возмутила «волна требований «взять под контроль». По словам Кадырова, «все известные или почти неизвестные должностные и не должностные лица спешат стать в очередь тех, кто обещает лично контролировать». Глава Чечни задается вопросом, как в таких условиях можно требовать «спокойного и непредвзятого расследования».

«Оно должно расследовать или докладывать «контролерам»?» – заявил он.

По мнению Кадырова, ситуацию вокруг Голунова используют, чтобы «затмить» успехи России, продемонстрированные на ПМЭФ–2019. Он указал, что «хор отечественных «требователей» поддержали в Вашингтоне, Лондоне и других столицах».

«Нашим СМИ не совсем хватает патриотизма. Отдельные ведут себя так, будто бы продали свой народ, идею, государство, ждут попутного теплохода к заморским хозяевам», – заявил Кадыров.

Также он отметил, что в России регистрируются сотни происшествий, связанных с наркотиками, но участники этих историй «требователей» не волнуют.

«Почему бы всех не отпустить, признать невиновными? Нет, на их именах невозможно засветиться», – заявил он.

Глава Чечни призвал признать «проблему с наркотиками и алкоголизмом».

«Чем больше мы позволяем портить молодежь, тем больше она отдаляется от религии, традиций, обычаев, патриотизма, становится похожей на ровесников из европейских стран, где выходят замуж за собак, кошек, покойников, заключают однополые браки», – говорится в сообщении.

Кадыров выразил уверенность, что «народ России не позволит этой заразе поразить наше общество».

Он подчеркнул, что «в деле Ивана Голунова разберутся следствие и суд, если прекратить прессинг».