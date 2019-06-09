Хабенский и Кадыров высказались по поводу дела Голунова

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9 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 23:34  |  vz.ru
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После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Четыре самые вероятные причины гибели человечества

Геофизические и геокосмические угрозы представляют большую опасность для жизни на Земле Фото: «2012», Sony Pictures
Угроза уничтожения земной цивилизации продолжает будоражить умы как в России, так и на Западе. Пока ученые разных стран спорят между собой о сценариях конца света, ни одна международная организация и ни одно государство мира так и не начали системно заниматься обеспечением безопасности цивилизации как таковой. Однако у человечества всегда будет минимум один путь к спасению. Подробности...
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Судьбу Молдавии решат две отважные женщины

Майя Санду и Зинаида Гречаный могут удержать Молдавию от кровопролития Фото: Gleb Garanich/Reuters,
Dumitru Doru/EPA/ТАСС
В Молдавии стремительно развивается политический кризис: в республике появилось сразу два президента и два премьер-министра, каждый из которых оспаривает легитимность друг друга. Пока отстраненный от власти Игорь Додон выяснял отношения с олигархом Владимиром Плахотнюком, на авансцену молдавской политики вышли лидер блока ACUM Майя Санду и лидер социалистов Зинаида Гречаная. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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О хороших делах надо рассказывать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Один из самых сложных вопросов для людей, занимающихся благотворительностью: прилично ли «пиарить» свою работу? Например, вот этот текст – чистый пиар. Смотрите, какие мы хорошие! Смотрите и берите с нас пример. Подробности...
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Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Единственная разумная линия поведения общества и в ситуации с журналистом Голуновым, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Не хай на площадях, а контроль. Это и есть правовое государство. Подробности...
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«1984» – это не навсегда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ровно 70 лет назад впервые был издан роман Джорджа Оруэлла «1984». Сегодня по этому поводу напишут кучу дежурных слов – «культовый», «провидческий», бла-бла-бла. На самом деле, Оруэлл был дурак и все угадал неправильно. Подробности...
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            Хабенский и Кадыров высказались по поводу дела Голунова

               9 июня 2019, 23:31
            Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press,
            Emile Alain Ducke/dpa/Global Look Press
            Текст: Антон Антонов

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            Актер и режиссер Константин Хабенский и глава Чечни Рамзан Кадыров высказались по поводу ситуации вокруг журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, который обвиняется в попытке сбыта наркотиков.

            Хабенский выступил в защиту журналиста Голунова на открытии «Кинотавра», передает РИА «Новости».

            По его словам, «Кинотавр» всегда отличался тем, что «имел свою точку зрения, имел свою правду», но это «может быть и самым уязвимым местом».

            Как считает Хабенский, если «закроют одного неудобного журналиста», то «неудобным может стать» и «Кинотавр».

            Хабенский – председатель жюри основного конкурса фестиваля.

            Кадыров в Telegram заявил, что не может судить о виновности или невиновности Голунова, но главу Чечни возмутила «волна требований «взять под контроль». По словам Кадырова, «все известные или почти неизвестные должностные и не должностные лица спешат стать в очередь тех, кто обещает лично контролировать». Глава Чечни задается вопросом, как в таких условиях можно требовать «спокойного и непредвзятого расследования».

            «Оно должно расследовать или докладывать «контролерам»?» – заявил он.

            По мнению Кадырова, ситуацию вокруг Голунова используют, чтобы «затмить» успехи России, продемонстрированные на ПМЭФ–2019. Он указал, что «хор отечественных  «требователей» поддержали в Вашингтоне, Лондоне и других столицах».

            «Нашим СМИ не совсем хватает патриотизма.  Отдельные ведут себя так, будто бы продали свой народ, идею, государство, ждут попутного теплохода к заморским хозяевам», – заявил Кадыров.

            Также он отметил, что в России регистрируются сотни происшествий, связанных с наркотиками, но участники этих историй «требователей» не волнуют.

            «Почему бы всех не отпустить, признать невиновными?  Нет, на их именах невозможно засветиться», – заявил он.

            Глава Чечни призвал признать «проблему с наркотиками и алкоголизмом». 

            «Чем больше мы позволяем портить молодежь, тем больше она отдаляется от религии, традиций, обычаев, патриотизма, становится похожей на ровесников из европейских стран,   где выходят замуж за собак, кошек, покойников, заключают однополые браки», – говорится в сообщении.

            Кадыров выразил уверенность, что «народ России не позволит этой заразе поразить наше общество».

            Он подчеркнул, что «в деле Ивана Голунова разберутся следствие и суд, если прекратить прессинг».

            Напомним, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Сам Голунов заявлял о своей невиновности.


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