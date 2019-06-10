Стали известны результаты теста Голунова на наркотики

Тест на наркотики журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова показал отрицательный результат, но исследование продолжается, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Исследование продолжается, но на сегодняшний момент (наркотики) не обнаружены», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее в программе «Вести недели» телеведущий Дмитрий Киселев также рассказал о результатах теста журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики.

Напомним, Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, находится под домашним арестом и заявляет о своей невиновности.

По данным полиции, Голунов попал в разработку оперативников еще в начале марта. В УВД по Западному округу Москвы отметили, что полицейские не знали о роде занятий подозреваемого.

Дело Голунова вызвало большой резонанс в журналистской среде. Однако вместе с призывами тщательного контроля за ходом расследования звучат призывы воздерживаться от давления на следствие.

«Здесь же мы видим манипулирование общественным мнением. Ни в коем случае правосудие не должно быть избирательным. И неважно, о ком идет речь – это журналист, композитор или сантехник. Если человек распространял наркотики – он должен сидеть в тюрьме. Если он их не распространял – в тюрьме должны сидеть те, кто сфабриковал это дело. Но в этой истории кто-то должен понести наказание», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Шота Горгадзе.