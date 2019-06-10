Телеведущий Киселев обнародовал результаты теста Голунова на наркотики

В программе «Вести недели» телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о результатах теста журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики.

«Одна ценная деталь, говорим как есть – следов наркотиков в моче Голунова сразу после задержания не обнаружено», – заявил Киселев в программе на телеканале «Россия 1».

Киселев подчеркнул, что этот «факт подтвержден главным наркологом России Евгением Брюном».

Напомним, Голунов, который обвиняется в попытке сбыта наркотиков и находится под домашним арестом, заявляет о своей невиновности.

По данным полиции, Голунов попал в разработку оперативников еще в начале марта этого года. В УВД по Западному округу Москвы отметили, что полицейские не знали о роде занятий журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Дело Голунова вызвало большой резонанс в журналистской среде. Однако вместе с призывами тщательного контроля за ходом расследования звучат призывы воздерживаться от давления на следствие.

«Ни в коем случае правосудие не должно быть избирательным. И неважно, о ком идет речь – это журналист, композитор или сантехник. Если человек распространял наркотики – он должен сидеть в тюрьме. Если он их не распространял – в тюрьме должны сидеть те, кто сфабриковал это дело. Но в этой истории кто-то должен понести наказание», – ранее заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Шота Горгадзе .