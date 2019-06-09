Адвокат призвал отпустить 99% сидящих в СИЗО по примеру журналиста Голунова

«Люди, не совершавшие насильственных преступлений, должны находиться не в СИЗО, а под домашним арестом. Но это должно касаться всех, а не только журналистов», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Шота Горгадзе, комментируя дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

«Я за то, чтобы правосудие не было избирательным. И я против любых попыток оказать давление на правосудие. Потому для меня крайне удивительно, что из-за так называемого псевдообщественного резонанса, который искусственно создан медийными технологами, суд отошел от сложившейся судебной практики», – рассказал член Совета по правам человека при президенте России, адвокат Шота Горгадзе.

«Я за то, чтобы люди, которые не совершают насильственных преступлений, находились не в СИЗО, а под домашним арестом. Но это должно касаться всех, а не только журналистов, в поддержку которых выступили их коллеги с пикетами. И если 99% сидит в СИЗО – мне совершенно непонятно, почему Голунов сидит под домашним арестом», – продолжил Горгадзе.

«Если есть сомнения в его виновности – тогда закрывайте уголовное дело, выпускайте человека и привлекайте к ответственности тех, кто сфабриковал это уголовное дело. Если же у суда есть убежденность, что доказательств достаточно – то ни о каком домашнем аресте и речи быть не может. А так получается ни нашим ни вашим», – считает юрист.

По его мнению, суд должен одинаково беспристрастно рассматривать как дела журналистов, так и рядовых граждан.

«Я не могу сказать, что общественность прямо-таки выступила в поддержку Голунова. Его поддержала определенно политически настроенная часть общественности. Мы с вами прекрасно понимаем, что когда рядового человека арестовывают, и он не совершал преступления, но при этом годами находится в тюрьме – правозащитники редко обращают на это внимание. Но когда человек занимается политической деятельностью, а тем паче если он оппозиционер – в таком случае на его защиту встают все ресурсы», – пояснил Горгадзе.

«Здесь же мы видим манипулирование общественным мнением. Ни в коем случае правосудие не должно быть избирательным. И неважно, о ком идет речь – это журналист, композитор или сантехник. Если человек распространял наркотики – он должен сидеть в тюрьме. Если он их не распространял – в тюрьме должны сидеть те, кто сфабриковал это дело. Но в этой истории кто-то должен понести наказание», – считает адвокат.

«А вот сказать, что наше общество встало на ноги, потому что увидело беззаконие в отношении Голунова – я не могу. Но если будет установлена его вина – ни в коем случае нельзя идти на поводу у толпы. Что касается поддержки Голунова со стороны журналистов, которые не являются оппозиционерами – это их личная позиция. Мне тоже жаль всех людей, которые находятся в СИЗО и которые не совершали насильственные преступления», – подчеркнул собеседник.

«Например, сейчас я защищаю многодетную мать, которую мы уже год не можем перевести из СИЗО под домашний арест, хотя за нее поручались многие люди, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова и Героя Советского Союза и России Артура Чилингарова. Но она все равно остается в СИЗО, потому что она не оппозиционный журналист, а домохозяйка», – резюмировал Горгадзе.

Напомним, накануне Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков – при личном досмотре, как сообщала полиция, у него нашли около 4 г метилэфедрона. На съемной квартире были обнаружены еще 5 г кокаина.