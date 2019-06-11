Матвиенко раскритиковала полицию за головотяпство и непрофессионализм при задержании Голунова

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что в ситуации с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова было либо головотяпство, либо провокация.

«Это дело получило широкий общественный резонанс, и это оправданно», – передает слова Матвиенко РИА «Новости».

Она отметила, что при задержании Голунова и предъявлении ему обвинений к правоохранителям возникает «много вопросов». В частности, есть вопросы по срокам предъявления обвинений, по обыску в квартире.

«Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать», – заявила она.

Матвиенко добавила, что нарушения и ошибки вызывают недоверие к следственным органам, передает ТАСС.

«Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что, на мой взгляд, самое плохое в этой истории», – сказала она.

Она пообещала держать вопрос на контроле.

Ранее Матвиенко сообщила, что генпрокурор Юрий Чайка гарантировал ей личный контроль за делом Голунова.

Журналист обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Он отправлен под домашний арест. Сам Голунов не признает вины.

Дело в отношении Голунова передано из ГСУ ГУ МВД в столичное ГСУ Следственного комитета России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.