Чайка заверил Матвиенко в строгом контроле дела Голунова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что генеральный прокурор Юрий Чайка гарантировал ей личный контроль дела журналиста Ивана Голунова.

«Я по этому вопросу разговаривала вчера с генеральным прокурором РФ Юрием Яковлевичем Чайкой. Он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Матвиенко не исключила также, что Совфед сформулирует свою позицию по этому делу. «История эта очень нехорошая, правда. Мы подумаем, какая может быть (у нас) реакция», – добавила спикер, передает РИА «Новости».

Напомним, Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Сам журналист не признает своей вины.

Дело в отношении Голунова передано из ГСУ ГУ МВД в столичное ГСУ Следственного комитета России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.