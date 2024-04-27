Беглов поблагодарил Путина за организацию на ВДНХ выставки «Россия»

Tекст: Ольга Никитина

Об этом губернатор сказал президенту России в ходе их двусторонней рабочей встречи в Северной столице, сообщается в Telegram-канале Беглова.

Как подчеркнул глава города, выставка позволила Петербургу и другим регионам собрать вместе и представить свои ключевые достижения в разных сферах, увидеть, как сильно изменились город и страна за последние годы, представить другим и лучше увидеть самим проекты развития города, заинтересовать новых туристов, напомнить им о его достопримечательностях.

«Петербург организовал один из самых креативных, технологичных и популярных стендов на выставке. В мае рассчитываем принять там трехмиллионного посетителя. А 27 мая, в День города, готовимся выполнить Ваше поручение – первыми перенести опыт выставки «Россия» на региональный уровень. Откроем в пространстве музея «Россия – моя история» мультимедийную выставку-путешествие «Мой Петербург»», – сообщил губернатор.

Напомним, Путин в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым.