Путин встретился с губернатором Петербурга

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи Беглов поблагодарил главу государства за поддержку города и сообщил, что все поручения президента выполняются, несмотря на трудности, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Все ваши поручения сегодня выполняются: есть несколько сложностей, трудностей, но мы совместно с правительством Российской Федерации, Законодательным собранием города Санкт-Петербурга, местным самоуправлением их преодолеваем», – сказал глава Петербурга.

Он также доложил Путину о поддержке, оказываемой семьям участников СВО. По словам Беглова, из 11,5 тыс. поступивших обращений удовлетворено свыше 10,6 тыс., остальные находятся в работе.

«Все вопросы, которые необходимо решать, решаются, каких-то сложных, тяжелых вопросов у нас практически нет. Система налажена, огромное Вам спасибо за поддержку и то, что был создан Фонд «Защитники Отечества», он очень эффективно работает, очень много помогает», – сказал губернатор.

В городе-побратиме Петербурга Мариуполе построено 40 социально-значимых объектов, в этом году планируется ввести еще 23, сообщил Беглов. Он добавил, что северную столицу в каникулы регулярно посещают 2,5 тыс. детей из Мариуполя.

Ранее Беглов сообщил о поддержке Путина на предстоящих выборах губернатора.