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Путин поддержал Беглова на предстоящих выборах губернатора
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его участие в выборах главы города.
Рабочая встреча президента и губернатора состоялась в пятницу, передает ТАСС.
«Он сказал: да, безусловно, конечно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, это выбор жителей», – заявил Беглов, добавив, что он решил идти на выборы губернатора Петербурга.
Ранее сообщалось, что в правительстве Петербурга уволился вице-губернатор по энергетике.