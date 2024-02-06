До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
В Петербурге уволился вице-губернатор по энергетике
В правительстве Петербурга уволился вице-губернатор по энергетике
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, отвечавший за энергетику и тарифы, уволился из городского правительства, чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщила пресс-служба Смольного.
Как говорится в сообщении пресс-службы, Губернатор Александр Беглов подписал постановление об освобождении вице-губернатора Сергея Дрегваля от должности по собственному желанию, передает ТАСС.
На посту вице-губернатора Дрегваль курировал деятельность комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам. Входивший в сферу ответственности Дрегваля блок временно перешел под управление вице-губернатора Кирилла Полякова.