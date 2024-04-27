Экс-гендиректор «Восточной верфи» задержан по делу об ОПГ

Экс-гендиректор «Восточной верфи» Зубахин задержан по делу об ОПГ

Tекст: Алексей Дегтярев

Зубахин задержан по подозрению в участии в преступном сообществе, мошенничестве и растрате денежных средств, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Согласно версии следствия, в 2021 году Зубахин, являясь и. о. директора АО «Восточная верфь», подписал фиктивный счет на оплату поставки стройматериалов для предприятия. Он, полагают следователи, заранее знал, что материалы не поставят, и поручил перевести 2,8 млн рублей ООО «Реалком», которым руководил еще один фигурант дела – А. Щукин. При этом средства предназначались для нужд Лазарева.

Зубарева арестовали на месяц и 10 суток, ведется работа по установлению новых эпизодов преступлений участников ОПГ.

В марте СК сообщал о задержании Экс-председателя совета директоров и бывшего совладельца АО «Восточная верфь» Геннадия Лазарева по делу о создании организованного преступного сообщества.