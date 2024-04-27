Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS

Tекст: Ольга Никитина

Самолет вернулся в Хельсинки, цитирует ее РИА «Новости».

По словам представителя Finnair, это был первый случай, когда рейс компании не смог приземлиться в Тарту из-за проблем с GPS.

Авиакомпания выясняет причины произошедшего.

Отмечается, что другие рейсы Finnair в Тарту в этот день были выполнены без происшествий.

Ранее о сбое в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей сообщил командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем. Он уточнил, что произошло это на восточном фланге НАТО. Сбой, по его словам, обнаружили на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Британские СМИ писали, что в работу GPS якобы вмешивается российская система радиоэлектронной борьбы.