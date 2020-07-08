Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась среди сильнее всего упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Главный инфекционист России: Подъема заболеваемости COVID-19 исключить нельзя

Многие россияне стали легкомысленно относиться к противоэпидемической безопасностиФото: Михаил Терещенко/ТАСС
«Расслабляться рано. В России заработало авиасообщение, есть риск завоза коронавируса из регионов, где пик заболеваемости еще не пройден. Необходимо сохранять осторожность, продолжать в общественных местах носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД новый главный внештатный инфекционист России Владимир Чуланов. Подробности...
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Почему Госдеп испугался любимой игрушки подростков

Популярное у американских школьников приложение заподозрили в сливе данных китайским коммунистамФото: REUTERS/Dado Ruvic
Мегапопулярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США. Компанию, которая владеет любимой игрушкой миллионов подростков – в том числе и российских школьников – заподозрили в сотрудничестве с китайской разведкой. В Индии TikTok уже запретили. Может быть, то же самое сделать и в России? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Черный лебедь и Белый дом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если американские партии срочно не проведут работу над ошибками, то не исключено, что следующую первую леди США они будут лицезреть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах. Подробности...
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Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
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Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
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    Сербы взбунтовались

    Китай нахамил США

    Шесть соборов, менявших веру

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      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

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              Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

              Иван Сафронов по-прежнему не признает себя виновным   8 июля 2020, 21:45
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              Заявления о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов работал на чешскую разведку, вызвали у многих почти насмешку – действительно, это ведь не ЦРУ и даже не Моссад. Однако было бы верхом наивности недооценивать спецслужбы Чехии. Почему именно разведки стран Восточной Европы оказались настолько важны для вербовки граждан России?

              Арестованного 7 июля советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего спецкора газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова обвиняют в работе на разведку Чешской Республики, сообщил один из его адвокатов Иван Павлов. Он же сообщил СМИ, что, по версии следственного управления ФСБ, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017 году «получил задание» от чехов на сбор информации, касающейся военно-технического сотрудничества РФ со странами Ближнего Востока и Африки. Конечным получателем информации следствие считает спецслужбы США, поскольку чешская разведка им полностью подконтрольна.

              Утром 8 июля в интервью «Эху Москвы» адвокат Павлов сказал, что «многие сегодня в интернете, вот я смотрю, узнали именно из этого дела о том, что в Чешской республике есть спецслужбы». Это важно. Дело тут в том, что это действительно весьма распространенное мнение. ЦРУ существует, о МИ6 известно в основном благодаря Джеймсу Бонду, а какая может быть у чехов разведка? Еще про Монголию расскажите. Это примерно сродни общим представлениям, что шпионаж – это только жанр приключенческой литературы и кинематографа.

              В реальной жизни все гораздо сложнее. В нашем случае речь идет об UZSI – Ведомстве зарубежных связей и информации, чешском изводе внешней разведки (есть еще BIS – Служба безопасности и информации, контрразведка, с фантастической работой которой мы столкнулись в ходе недавнего «рицинового скандала»).

              Само ведомство исторически выросло из еще советского времени структуры, но с 1993 года неоднократно подвергалось кадровым люстрациям с целью исключить из него всех сотрудников, ранее контактировавших с Советским Союзом. До конца это так и не удалось из-за отсутствия в достаточном количестве подготовленных кадров. Однако со временем число сотрудников, прошедших подготовку в США, достигло такой численности, что UZSI была благополучно интегрирована в западную и, конкретно, натовскую разведывательную корпорацию.

              При этом все разведки «малых» стран Восточной Европы в той или иной степени зависимы от ЦРУ и МИ6. И не только в чисто технических вопросах, но и в определении приоритетов и целей деятельности. Некоторое исключение составляет Венгрия, но не критичное для утверждения общего правила иерархии сил.

              Дело тут в том, что эти разведывательные структуры по сути не имеют каких-то специфических узконациональных целей и задач. По законам о разведке они должны в первую очередь защищать национальные интересы своих стран, но таковых сугубых интересов крайне мало. У той же Чехии по большому счету вообще нет внешних угроз и нет очевидных разведывательных целей.

              Вряд ли они ведут разведывательную деятельность против соседей: Словакии, Венгрии, Польши и Австрии. Нет самостоятельных приоритетов у Праги и в «дальнем зарубежье», где-нибудь на Ближнем Востоке, в Китае, в Африке. Да, Прага активно торгует оружием, но разведывательное сопровождение оружейных сделок – это не совсем то, что стратегическая разведка. Это разовые акции. Но чехи не производят конкурентное с российским оружие. Им информация по российским оружейным контрактам в дальнем зарубежье в принципе ни к чему.

              Следовательно, ресурсы чешской внешней разведки на 90% подчинены стратегическим интересам наднациональных структур – НАТО, Евросоюза и отдельно США. Цели и задачи спускаются «сверху» (из Лэнгли или из Лондона) по разнарядке. Это называется «стратегическое сотрудничество». Почему это так эффективно?

              Да как раз именно из-за отношения к Чешской республике как к тихому центральноевропейскому туристическому раю, в котором ничего не происходит и из которого не может исходить какая-либо угроза. Пражские улочки, Град, пиво, кнедлики. Романтические туры на Рождество. Очень крупная российская диаспора, состоящая в основном из людей случайных, которым просто там жить нравится. Гостеприимные и по-своему симпатичные чехи в массе своей не вызывают бытовой настороженности. Человек, имеющий отношение к чему-то важному или секретному, или находящийся в группе вербовочного риска, скорее разговорится с условным чехом (в широком смысле вообще с жителем Восточной Европы или постсоветского пространства), чем с американцем. Очень удобно. Делегирование агентурной разведки на низовой уровень.

              Такая позиция с разными вариациями присутствует в деятельности практически всех разведывательных структур «малых» стран. Есть, конечно, специфика. Разведки прибалтийских стран, которые, по сути, представляют из себя местные филиалы ЦРУ и МИ6, работают или по приграничному направлению, или в электронной сфере. Кроме того, странам постсоветского пространство удобно играть на родственных связях или на условно советской ностальгии. Скандинавы специализируются по Арктике.

              Венгры в 1990-х пытались играть на раздувание финно-угорского национализма в некоторых российских регионах, но у них ничего не вышло. А теперь у них слишком много собственных проблем, в том числе и на внешних направлениях, например, в Румынии, Украине, Сербии и Словакии, что фактически выключило венгерскую разведку из каких-то игр против России. Венгрия в этом плане – единственная «малая» страна Восточной Европы, у которых есть конкретные национальные цели в регионе, в первую очередь, борьба за права соотечественников в соседних странах. А идеологические трения с Евросоюзом сделали ее разведку условно «неблагонадежной» для проведения скоординированных совместных акций по третьим странам.

              В Румынии с недавних пор большую активность проявляют структуры военной разведки, а не стратегической, что связано с перемещением туда крупного американского воинского контингента вокруг базы ПРО\ПВО. Традиционно активны поляки, но их деятельность сейчас сокращается из-за как раз резкого изменения имиджа Польши в глазах россиян. Агрессивность риторики Варшавы сделала непривлекательными контакты с кем-то оттуда.

              Хотя рецидивы случаются. В результате на контакт с румынами и поляками выходят или люди высоко для этого мотивированные, или этнические румыны/молдаване, живущие в России (случай Цуркан), или лица с польскими корнями. Другой мотивации в этих случаях нет, если забыть про «корыстный мотив». Пронатовские страны бывшей Югославии – Словения и Хорватии и вовсе остались за бортом этого процесса. Для них важна Сербия, а Россию они вряд ли на карте найдут при всех ее размерах.

              Вот и получается, что именно чешская разведка, как и еще словацкая и болгарская стали основными проводниками агентурных разведывательных операций США против России.

              Это даже не организационный момент, а чисто психологический. Повторимся: многие действительно верят, что разведка «малых» стран – это даже не клоунада, а просто имиджевая составляющая. Уважающая себя страна обязана иметь внешнюю разведку, но в случае с «малыми» странами – это якобы чисто бутафорская штука, необходимый, дорогостоящий, но в целом чуть ли не липовый элемент государственной машины.

              И неважно, что в здании UZSI на улице Стржельничной аж двенадцать этажей – чем-то они там все внутри заняты? Есть же у Литвы армия, не дотягивающая по численности до шести неполных батальонов? Есть. Зачем нужна – непонятно. Значит, и разведка такая же полумифическая. А на практике это совсем не так.

              Отдельная история – про подставные организации. Группа поддержки Сафронова уже стала намекать, что он мог не знать, с кем имеет дело.

              Это, мол, ФСБ утверждает, что его контрагентом был «представитель спецслужбы», а Иван Сафронов мог думать, что имеет дело с журналистом, благотворительной или гуманитарной организацией или научной структурой. А «корыстный мотив» – это получение вполне себе легального гонорара. Тут все или лукавят, или считают, что вокруг дети малые, включая самого Сафронова. Человек не в тайге вырос, он чуть ли не детства вращался в определенной среде, он должен был отдавать себе отчет, что такое «операция прикрытия», как все это делается на практике.

              Советский Союз, кстати, ровно так же пользовался ресурсами КГБ/МГБ стран Варшавского договора (названия были разные, но суть одна), как теперь это делают американцы. И психологически это было точно так же оправдано и мотивировано: разведки стран Запада и отдельные вербуемые граждане куда проще шли на контакт с теми же чехами, болгарами и поляками, чем с гражданами СССР. Явление абсолютно одинакового генезиса, и эффект от него аналогичен.

              Смеяться над UZSI сейчас не следует. Да, без технического сопровождения ЦРУ они мало что могут, но на низовом уровне, чисто психологически их позиция весьма серьезна. И это не комплимент, а констатация факта.


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