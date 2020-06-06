Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки

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6 июня, суббота  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки

Чешские спецслужбы долго не знали, что делать с доносом из российского посольстваФото: Vaclav Salek/Global Look Press
МИД России пообещал жестко отреагировать на высылку из Праги двух российских дипломатов. Оно и немудрено – Прага фактически разрушила их карьеру, несколько недель мусоля фантастическую версию о «ввозе рицина в Чехию для убийства чешских политиков». Как рассыпались абсурдные версии чешских спецслужб – и почему Праге понадобилось их придумывать?  Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Как нам обустроить Америчку

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...
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Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

В западном мире идет спецоперация по захвату власти

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят лондонских и даже шведских полицейских. Мы видим эти позорные сцены, потому что мировые левые оседлали ситуацию. Подробности...
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    США − полицейское государство

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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              Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки

              Чешские спецслужбы долго не знали, что делать с доносом из российского посольства   6 июня 2020, 19:29
              Фото: Vaclav Salek/Global Look Press
              Текст: Евгений Крутиков

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              МИД России пообещал жестко отреагировать на высылку из Праги двух российских дипломатов. Оно и немудрено – Прага фактически разрушила их карьеру, несколько недель мусоля фантастическую версию о «ввозе рицина в Чехию для убийства чешских политиков». Как рассыпались абсурдные версии чешских спецслужб – и почему Праге понадобилось их придумывать?

              Напомним, что несколько месяцев назад чешская контрразведка – Служба безопасности и информации (BIS, Беспека) – заявила, что якобы некий российский дипломат привез в Прагу чемодан с ядом, рицином, которым планировал отравить трех муниципальных чиновников Праги, лично ответственных за истории со сносом памятника Коневу, переименованием площади перед российским посольством и установления странного камня в память власовцам. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала эту странную историю.

              С самого начала даже в самой Чехии этот скандал вызывал много вопросов, в том числе и к руководству Беспеки. Обвинения выглядели фантасмагорией. Якобы руководитель пражского отделения Россотрудничества Андрей Копачев в чемодане привез то ли из Москвы, то ли из Минска рицин, а чешская контрразведка вела его от аэропорта имени Вацлава Гавела до российского посольства. Куда потом делся рицин – никто так и не рассказал. Беспека утверждала, что точно знала: у Копачева в чемодане был рицин, но затем стала отказываться от комментариев. Внезапно было заведено дело «об утечке информации», которая «навредила ходу расследования». Пражские чиновники на этом хорошо пропиарились. Заговорили об очередном «деле Скрипаля».

              BIS и чешские журналисты утверждали, что Копачев работает на российские спецслужбы – на том основании, что в аэропорту его встречала посольская машина, за рулем которой находился шофер, которого чехи объявили выявленным сотрудником ФСБ. Местные журналисты устроили целую охоту на Копачева, караулили его у дверей дома, где живут российские дипломаты, и задавали странные вопросы.

              Следствие зашло в тупик, потому что невозможно расследовать то, чего нет. Побившись головой об стену, BIS стал искать логичный выход из очень неприятной ситуации. По сути, чешская сторона обвинила российского дипломата в подготовке убийства муниципальных чиновников Праги, не имея в подтверждение своих слов никаких доказательств. Руководству контрразведки пришлось это публично признать, поскольку общественность требовала крови. Выход из такой ситуации один: обвинить в чем-нибудь российскую сторону.

              Поэтому пятничная пресс-конференция премьер-министра Андрея Бабиша и министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека стала настоящим апофеозом абсурда. Чиновники заявили, что объявляют персонами нон грата двух российских дипломатов, связанных с этой историей. В изложении Бабиша и Петржичека сюжет выглядит следующим образом.

              Некий сотрудник российского посольства анонимно связался с BIS и рассказал о том, что Копачев везет в портфеле рицин с целью отравить мэра Праги в порядке мести за снос памятника Коневу. В BIS устроили слежку за Копачевым. В какой-то момент информация утекла в прессу (BIS теперь проводит внутреннее расследование по этому поводу).

              Бабиш и Петржичек выдвинули свою версию по поводу того, зачем российский сотрудник совершил этот удивительный поступок. «Информация и доказательства, полученные мной от Службы информации и безопасности (BIS), ясно показывают, что вся история – результат внутренней борьбы в посольстве Российской Федерации в Праге, один из сотрудников которого преднамеренно отправил в нашу службу безопасности вымышленную информацию о запланированном нападении на чешских политиков». «В дополнение к ненужной загруженности наших сил безопасности это вызвало дополнительные сложности в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике», – возмутился Андрей Бабиш и поблагодарил спецслужбы за «оперативное раскрытие дела». Бабиш и Петржичек утверждают, что действия Копачева и второго российского дипломата не совместимы с дипломатическим статусом, и «Чешская республика не может позволить такое на своей земле».

              В результате чешская сторона объявила о высылке Копачева и второго сотрудника Россотрудничества не за то, что они что-то сделали – а как раз за то, что они ничего не сделали. Никакого рицина не было, видных деятелей ЖКХ Праги никто травить не собирался. Событие преступление и даже умысел на преступление полностью и изначально отсутствовали. Чешская контрразведка три месяца стояла на ушах, расследуя несуществующее событие, и едва не ввела особый режим охраны своих чиновников.

              Имя второго высланного российского дипломата официально не называется, но чешская пресса выяснила и это. Речь идет об Игоре Рыбакове, заместителе Копачева как представителя Россотрудничества в Праге. Он отвечал за научное и культурное сотрудничество, был директором Российского центра культуры и науки (РЦКН) в Праге (солидное здание недалеко от посольства).

              По чешской версии событий, Игорь Рыбаков сразу невзлюбил нового начальника, молодого, образованного и талантливого парня. Он сам претендовал на должность главы представительства Россотрудничества и позицию первого секретаря посольства. А тут какого-то молодого из Москвы прислали. Между Копачевым и Рыбаковым на этой почве якобы сложились неприязненные личные отношения. И потому Рыбаков решил подсидеть Копачева, для чего и избрал столь удивительный способ: сообщил в чешскую контрразведку, что его начальник привез в Чехию рицин с целью отравить пражских чиновников.

              Можно ли верить утверждениям чешских спецслужб?

              Прежде всего подчеркнем, что чешская версия бездоказательна и создана исключительно для того, чтобы выйти из безвыходной ситуации с наименьшими потерями для репутации Чешской республики. BIS с самого начала была неправа во всем и теперь ее главная задача – оправдаться, поскольку крик стоит на всю Чехию вплоть до требований отставки начальника BIS Коуделки.

              При этом стоит признать ряд важных вещей. В посольских общинах – как и в любом бюрократическом коллективе – действительно порой складывается сложная психологическая атмосфера. Еще в советские времена в так называемых совколониях подсиживание и интриги были формой жизни. Это мировая практика. Сам ход жизни карьерного дипломата таков, что он постепенно продвигается по лестнице, соблюдая определенные правила поведения. К сожалению, дипломатическая карьера может привлекать не только людей, желающих служить Родине на опасном и важном направлении, но и тех, кто просто ищет защищенной и гарантированной карьеры. Такие люди, к великому сожалению, есть. Их немного, но достаточно, чтобы в замкнутой посольской общине могла сложиться сложная психологическая обстановка. Посол справиться с этим не может, поскольку это естественный ход вещей. И никакие фильтры отделов кадров и прочих проверяющих инстанций разобраться в этом тоже не могут. Анкетные данные у всех, как правило, безупречные.

              В случае с Игорь Рыбаковым есть, правда, несколько деталей. Он окончил Академию ФСБ, а не МГИМО или что-нибудь подобное по профилю. Сам этот факт настораживает. И по данным источников газеты ВЗГЛЯД в Россотрудничестве, между Рыбаковым и Копачевым действительно имелся конфликт.

              Отсюда, на наш взгляд, очевидны несколько обстоятельств.

              Во-первых, у чешской контрразведки определенно имелся – и имеется до сих пор – «крот» в российском посольстве. Именно он и рассказывал о конфликте Рыбакова и Копачева. Тот, кто организовал донос, должен был как минимум досконально знать внутреннюю ситуацию в посольстве и иметь выход на BIS. Кроме того, никаким другим образом обнаружить «рицин в дипломате сотрудника посольства» невозможно, это может знать только тот, кто в посольстве работает.

              Во-вторых, чешской контрразведке действительно поступил сигнал о рицине – возможно, от этого «крота» или от кого-то еще. Но представить, что серьезный российский дипломат выходит на контрразведку страны пребывания и пишет туда донос на своего начальника? И не абы какой донос, а про угрозу убийства известных местных политиков? Нет, это категорически невозможно.

              Это вообще-то уголовное преступление. Статья 275 УК РФ, государственная измена, связь с иностранным правительством с целью навредить правительству собственному. «Смерть шпионам».

              В-третьих, чешская контрразведка сама не рада всему этому скандалу. Она явно намеревалась в крайне тихом режиме расследовать поступившую анонимку – но какой-то ее сотрудник слил информацию прессе. Скандал возник до небес, и после этого замять дело по-тихому было уже невозможно. Сюжет перешел в политическую плоскость, где спецслужбы играют сугубо подчиненную роль.

              В-четвертых, в итоге чешским правительством было принято политическое решение – выслать российских дипломатов. Была публично изложена исключительно политическая версия о «внутреннем конфликте в посольстве» и «доносе». Все это сделано с явной целью прикрыть тот факт, что чешская контрразведка допустила скандальную утечку информации, а наличие «крота» в посольстве стало очевидным даже дилетантам. Кроме того, это вполне себе красивый жест – отвлечь внимание от кризиса в BIS и фантастически абсурдной версии с рицином, которую чешская пресса несколько недель выдавала как факт и едва ли не новую «историю Скрипаля».

              При всем при этом нужно понимать, что в любом случае к выпускнику Академии ФСБ Игорю Рыбакову у соответствующих российских структур назрело много вопросов. И их ему уже задают. История еще не закрыта и почти наверняка получит продолжение.


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