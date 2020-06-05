В России объяснили цель высылки российских дипломатов из Праги

Решение Чехии выслать двух сотрудников российского посольства в Праге может быть направлено на срыв намечающегося визита президента Чехии Милоша Земана на парад Победы в Москве, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Думаю, это сделано для того, чтобы сорвать поездку Земана на парад Победы в Москве, чтобы она не состоялась. Сам скандал с якобы бывшей провозкой яда закончился месяц назад, и вдруг, как только Земан заявил, что обязательно поедет на парад, последовали такие решения и заявления», – передает РИА «Новости» слова Джабарова.

По его словам, такое решение Чехии о высылке можно назвать «абсолютно глупой и недружественной акцией». Депутат указал на политическом подтекст этой идеи.

По его словам, такое решение Чехии «ухудшит отношения двух стран». В этом случае Россия «ответит зеркально».

Ранее российское посольство в Чехии заявило, что решение Праги выслать двоих дипломатов свидетельствует об отсутствии у страны желания нормализовать деградировавшие российско-чешские отношения. В посольстве России такой шаг назвали «сфабрикованной провокацией».

Напомним, в пятницу два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке в республику яда рицина.

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