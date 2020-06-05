Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата

Два сотрудника посольства России в Чехии объявлены персонами нон грата, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Бабиш заявил, что «два сотрудника посольства России в Чехии объявлены персонами нон грата», передает ТАСС.

Он добавил, что это связано с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина, передает РИА «Новости».

Ранее пражское издание Seznam опубликовало материал, в котором корреспондент, как утверждается, беседует с главой российского федерального агентства в дипломатическом статусе.

По версии издания, россиянин якобы привез в Чехию смертельный яд рицин.

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила, что информация привозе яда российским дипломатом является провокацией.

Между тем правоохранители в Чехии по просьбе российского посольства предоставили охрану дипломату после угроз в его адрес.