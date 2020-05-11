В Чехии заявили, что «молодой дипломат» из России якобы привез в Прагу яд

Пражское сетевое издание Seznam опубликовало материал, в котором корреспондент, как утверждается, беседует с главой российского федерального агентства в дипломатическом статусе. По версии издания, россиянин якобы привез в Чехию смертельный яд рицин.

Seznam пишет, что «Андрей Викторович К. в 34 года руководит дипломатическим представительством одного из российских федеральных агентств в Чехии». Вокруг него «кружат» полиция и Служба безопасности и информации – чешская контрразведка, передает РИА «Новости».

Издание утверждает, что Андрей К., по мнению спецслужб, «привез в Чехию смертельное вещество». Сам собеседник корреспондента заявил, что «это, должно быть, какая-то ошибка». По словам Андрея К., он вез «дезинфекцию и конфеты».

Как пишет Seznam, СБИ считает его сотрудником российских спецслужб, который уже несколько лет находится в Чехии, но дипломатическую позицию занимает второй год.

Seznam поясняет, что Андрей К. не мог дать согласие на официальное интервью без одобрения в Москве. Он извинился и попросил направить вопросы по электронной почте.

Издание заявило, что «имя подозреваемого дипломата подтвердили несколько источников в спецслужбах».

По версии Seznam, Андрей К. прибыл в Прагу с «чемоданом» и «чувствительным грузом» 14 марта. В посольство «молодого дипломата» привез водитель, которого «чешские спецслужбы считают сотрудником ФСБ». Этот водитель, как утверждает Seznam, обычно встречает важных дипломатов и отвечает за безопасную доставку секретных документов.

Напомним, еженедельник Respekt заявил, что Ондржея Коларжа, который выступил с инициативой о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, взяли под охрану после заявлений министра обороны России Сергея Шойгу.

Respekt утверждает, что в Прагу якобы три недели назад прилетел мужчина с российским диппаспортом, имевший в своем чемодане смертельный яд рицин. После этого он, как утверждается, поехал в российское посольство.

Посольство опровергло информацию еженедельника, назвав публикацию вопиющими и лживыми инсинуациями.

По версии Seznam, «главы Праги и двух пражских районов имеют полицейскую охрану» из-за Андрея К.

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