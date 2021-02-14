Путин: Донбасс мы не бросим Путин: Достижения России раздражают оппонентов 14 февраля 2021, 01:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее потенциальных противников. «У нас много достижений. И это начинает уже раздражать [потенциальных противников России]», – приводит слова Путина ТАСС. Глава государства обратил внимание на то, что российские ученые изобрели вакцину от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире. При этом президент указал, что создание вакцины – «не единственное достижение» отечественных специалистов. В качестве примера президент также привел успехи России в создании новых видов оружия. «В сфере военного строительства сначала тоже, как над вакциной [от коронавируса], хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских Вооруженных силах на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано», – напомнил российский лидер. По его оценке, «сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения». «Сейчас уже говорят, что, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружения, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия. Я уж не говорю про «Авангард» и все остальное, все наше гиперзвуковое оружие», – подчеркнул Путин во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой были продемонстрированы в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24». «Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать – все, тогда началась сразу политика сдерживания», – заметил Путин. «Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания», – сказал глава государства. Президент также заметил, что влияние России на постсоветском пространстве растет. «Наше влияние на постсоветском пространстве. Как бы то ни было, но оно растет, при всех сложностях», – констатировал Путин. «Ведь когда [Советский] Союз разваливали, должны были понять, что начнется становление независимых государств со всеми вытекающими последствиями», – заметил президент. «Но тем не менее за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже вызывает беспокойство [у западных стран]. И тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать», – прогнозирует российский лидер. Он обратил внимание на то, что политика сдерживания России проявляется и в экономике. «Кокомовские (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны) списки никто не отменил, они же на практике функционировали даже в 1990-е годы», – подчеркнул президент. «Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше на это обращать внимание», – считает российский лидер. Он напомнил, как западные СМИ изображали его «с такими клыками и кровь капала там». «Таких картинок было много. И свои дискуссии я очень хорошо помню на этот счет», – заверил Путин. На его взгляд, для проведения политики сдерживания оппоненты России используют жаждущих власти людей. «Наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков – это всегда было со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории и уже более отдаленной, в период подготовки ведения Первой мировой войны – всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали», – сказал президент. Путин отметил, что таких людей оппоненты России «использовали, конечно, не для их интересов, а для своих собственных». «Здесь ничего нового мы не видим. Вообще не вижу я ничего нового. Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти очевидны. И все это просто самым активным образом используется», – констатировал глава государства. Он напомнил о том, как в конце 1980-х годов уничтожалось российское вооружение, в том числе подводные лодки, самолеты и ракеты средней дальности. «Вот в рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений [об уничтожении новейшего российского вооружения]», – сказал президент. Напомним, в конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сдерживание России основной глобальной целью Запада.

Трамп назвал Путина единственным, кто может «разрушить США» 11 февраля 2021, 04:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

В документальном фильме Trump Takes on the World на втором канале Би-би-си рассказали, как Дональд Трамп, занимая пост президента США, разозлился из-за того, что ему якобы не сообщили о звонке российского лидера Владимира Путина. В фильме приводится рассказ и.о. главы Госдепа (до февраля 2017 года) Томаса Шеннона. Как утверждается в фильме, в 2017 году, когда Трамп встретился с Терезой Мэй, возглавлявшей британский кабмин, она спросила, «говорил ли Трамп с Путиным». Президент США ответил отрицательно, но «в этот момент глава аппарата сказал: «Путин вам звонил, но у вас был плотный график и у вас не было времени ему перезвонить». Трамп пожал плечами и сказал, что не верит этому: «Путин – единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок». Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп выразил недовольство тем, что информацию о звонке от него скрыли. По ее словам, «Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: «Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?». Позднее он спрашивал у советника по нацбезопасности Майкла Флинна: «Владимир Путин звонил мне, и вы не сказали?», – передает РИА «Новости». Напомним, журналист Питер Берген в книге «Трамп и его генералы: цена хаоса» рассказывал, что советники Трампа не дали тому провести телефонный разговор с Путиным. Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко с иронией заявил, что ситуация с пропущенным звонком могла произойти, если только «у них там бардак» и они «не смогли разобраться, кто звонит». В Кремле также опровергли информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу: это технически невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кремль сообщил об отсутствии у Путина планов выступить на Мюнхенской конференции 12 февраля 2021, 05:17

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мюнхенская конференция в онлайн-формате запланирована на 19–20 февраля. На конференции, как ожидается, выступят президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Не исключено, что состоится выступление немецкого канцера Ангелы Меркель, передает РИА «Новости». В 2020 году официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Мюнхенскую конференцию за несоответствие динамики форума скорости развития событий в мире. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что конференция превратилась в площадку для озвучивания громких заявлений для заголовков и перестала быть местом выработки конкретных решений. 10 февраля 2007 года Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются. В Кремле оценили темпы массовой вакцинации от коронавируса в России 11 февраля 2021, 14:07 Текст: Евгения Шестак

Массовая вакцинация от коронавируса в России наращивает темпы, но эту работу невозможно развернуть в одночасье, поэтому страна находится только на начальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, темпы не статичные, они имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. «Увеличиваются объемы производства, увеличиваются объемы, которые каждый месяц выходят в оборот, и, соответственно, развозятся по регионам», – отметил он. Также представитель Кремля уточнил, что президент Владимир Путин самостоятельно расскажет, когда сделает прививку от коронавируса. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился. Путин: Донбасс мы не бросим 14 февраля 2021, 00:26

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ заверил, что Россия не бросит Донбасс. Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», глава государства признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». «На наших с вами плечах – я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», – обратился Путин к участникам встречи. При этом он заявил: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», передает ТАСС. Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Устойчивый рейтинг президента говорит о недоверии людей организаторам протестов 12 февраля 2021, 16:30 Текст: Андрей Резчиков

Принимавшиеся в последнее время попытки повлиять на стабильность федеральной власти потерпели фиаско. Об этом свидетельствует устойчивый рейтинг президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. «Мы видим, что по последним данным нет никаких перемен в рейтинге президента. Никакие внутриполитические или внешнеполитические события не повлияли на устойчивость. Более того, по закрытым опросам у него есть некоторый рост, а по открытым – колебания. Это говорит о том, что провалились все попытки последнего времени повлиять на устойчивость федеральной власти, особенно с учетом громких политических событий в конце января», – считает эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Политолог добавил, что народ страны «не поверил тем, кто тут призывал устроить майданы». «Устойчивый рейтинг президента – это первое доказательство, индикатор, который говорит именно об этом», – подытожил Баширов. В пятницу Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты еженедельного опроса, которые показывают отношение россиян к работе президента, правительства, а также к партиям. Большинство россиян (58%) положительно оценивают работу Путина на посту президента, 28% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Рейтинг доверия президента за неделю не изменился, ему доверяют 54% опрошенных, не доверяют – 34% граждан. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. Путин предложил Совбезу обсудить сдерживание гонки вооружений 11 февраля 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза отметил успешное продление ДСНВ и предложил поговорить о новых шагах по сдерживанию гонки вооружений. «Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнерам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент предложил постоянным членам Совбеза «поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом». Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Кремль анонсировал возвращение Путина к обычному формату работы 11 февраля 2021, 14:03 Текст: Дмитрий Зубарев

В обозримом будущем пандемическая ситуация позволит президенту Владимиру Путину вернуться в обычный очный формат работы, в том числе и со СМИ, выразил надежду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Давайте не будем окончательно пессимистами и все-таки будем надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному, обычному образу жизни и работы», – передает ТАСС слова Пескова на тему сроков возобновления поездок президента в сопровождении СМИ. Напомним, ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин сам скажет, когда сделает прививку от коронавирусной инфекции. В Кремле пообещали подумать над идеей общения Путина с журналистами по телефону 11 февраля 2021, 13:28 Текст: Алина Назарова

В Кремле подумают над идеей «быстрого» общения российского лидера Владимира Путина с журналистами по телефону после содержательных мероприятий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы обязательно обратим на это внимание и мы обратимся к президенту с просьбой использовать какие-то те или иные очень содержательные мероприятия с тем, чтобы потом такие, может быть, быстрые телефонные брифинги можно было делать», – заявил Песков, передает РИА «Новости». Он также призвал журналистов не быть «окончательно пессимистами и все-таки надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному, обычному образу жизни и работы». Песков также уточнил, что на традиционной встрече президента с главными редакторами российских СМИ обсуждался широкий круг вопросов. «Беседа была без какой-то заданной повестки дня... касалась самого широкого круга вопросов, и как всегда президент исчерпывающе и детально отвечал на все поставленные вопросы. Встреча была очень интересной», – сказал Песков. Он добавил, что участвовали во встрече 35 человек – главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ, информагентств. Беседа проходила в формате видеоконференции и была продолжительной. «Эти беседы традиционно проводятся для того, чтобы руководители СМИ, те, кто определяют редакционную политику, могли разобраться полностью с какими-то вопросами, которые им кажутся неясными или недообъясненными», – сказал он. Кроме того, он заявил, что связи между протестной активностью в России и встречей Путина с главредами СМИ нет. «Никакой связи с незаконными акциями здесь нет. Встречи этой не было целый год. В прошлом году эта встреча не состоялась, поэтому давно уже искали подходящий момент, когда встречу провести хотя бы в таком режиме нетрадиционном, в формате ВКС (видео-конференц-связи)», – сказал Песков, передает ТАСС. Песков также заявил, что некоторые российские СМИ работают блестяще, какие-то – «плохо и скучно», в целом же медиа успешны, если предоставляемая ими «услуга соответствует спросу». На встрече с президентом, уточнил он, журналисты не просили главу государства дать оценку своей работе, «они интересовались другими вопросами». «Вы же предоставляете услугу, которая имеет спрос. Если эта услуга соответствует спросу – вы успешны. Если не соответствует – вы неуспешны», – добавил Песков. Напомним, что в ходе встречи с главными редакторами СМИ Путин заявил, что предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов. Песков рассказал о здоровье Путина 12 февраля 2021, 13:00 Текст: Елизавета Булкина

У президента Владимира Путина отменное здоровье, прививки делаются как раз для его поддержания, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, делал ли Путин прививку от гриппа, и намерен ли он прививаться от него сейчас. «Послушайте, вы у меня просто просите историю болезни президента... У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Вот все, что я вам могу сказать, я не лечащий врач», – передает слова Пескова РИА «Новости». Пресс-секретарь также прокомментировал появившуюся накануне в газете «Коммерсант» информацию о том, что Путин может привиться от коронавируса ближе к осени. «Она [ифнормация] неправильно была изложена (Андреем) Колесниковым. Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях президентом. Поэтому в целом Колесников неверно изложил. Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение сделать себе прививку», – пояснил Песков. Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Кремль прокомментировал возможную встречу Путина и Макрона 12 февраля 2021, 12:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Пока нет прикидок ни по формату, ни по дате встречи президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее французский посол в России Пьер Леви сообщил, что Париж и Москва рассматривают возможность организации визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, но конкретных дат пока нет. «Нет, пока нет никаких точных прикидок ни по формату, ни по дате. Еще пока не согласовано», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Напомним, в среду Путин заявил, что предлагал своему Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов. Кремль анонсировал встречу Путина с постоянными членами Совбеза 11 февраля 2021, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в четверг днем проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сегодня в Огарево посредством видеоконференции президент это совещание (с постоянными членами Совбеза) планирует в середине дня провести», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Путин наградил академика Дедова званием Героя Труда 12 февраля 2021, 11:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин присвоил академику Ивану Дедову звание Героя Труда, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Дедову Ивану Ивановичу – президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», – передает РИА «Новости» текст указа. Президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава, главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов в пятницу отмечает 80-летие. Путин отметил, что Дедов является врачом по призванию, выдающимся ученым, беззаветно служащим избранному делу и профессиональному долгу. «Во многом благодаря Вашим научным исследованиям, передовым методикам и разработкам был совершён грандиозный прорыв в развитии высокотехнологичной медицины и отечественного здравоохранения, достигнуты серьезные успехи в диагностике и лечении опасных заболеваний», – сказал президент. Путин также отметил, что глубочайшего уважения заслуживает работа Дедова в качестве лидера всемирно известной эндокринологической школы. «От души желаю Вам здоровья, творческого долголетия и всего самого доброго», – сказал Путин. Путин наградил спасшего людей при пожаре школьника из Биробиджана 12 февраля 2021, 13:49 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьника из Биробиджана, который вытащил троих взрослых из горящей квартиры. Указ президента о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Комплектова Александра Витальевича – учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа» города Биробиджана, Еврейская автономная область», – говорится в указе. В мае 2020 года Александр Комплектов вытащил трех взрослых – женщину и двух мужчин – из горящего дома в селе Бирофельд Еврейской автономной области. Юноша был в гостях и увидел пожар – разбил окно и нашел в одной из комнат спящих людей. Он разбудил их и помог выйти. Ранее Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 10-летнюю курскую школьницу Катю Немцову, которая утонула, пытаясь спасти провалившуюся под лед подругу. Путин поздравил буддистов с Новым годом 12 февраля 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин направил буддистам поздравление с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, отметив, что этот праздник наполняет сердца людей радостью и надеждой. «Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела», – передает РИА «Новости» текст поздравления. По словам российского лидера, буддийская община России бережно хранит и передает из поколения в поколение древние религиозные, духовные традиции предков, их уникальные устои и обычаи, своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами обогащает культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества. «В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья и благополучия», – заключил президент. Путин наградил сотрудников Роспотребнадзора и Минздрава за работу во время пандемии 12 февраля 2021, 13:25 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин наградил представителей Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и Депздрава Москвы за вклад в организацию помощи и предотвращение распространения COVID-19. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции орденом Пирогова наградили заместителей главы Роспотребнадзора – Елену Ежлову и Вячеслава Смоленского. Такую же награду получили и два других представителя Роспотребнадзора, а также министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Кроме того, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили шесть замруководителя Департамента здравоохранения Москвы, а также начальник управления организации первичной медико-санитарной помощи столичного Депздрава. Среди награжденных значатся и директоры департаментов Минздрава. Также Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского ряд сотрудников Роспотребнадзора. Ранее Национальная Ассоциация заслуженных врачей и наставников в рамках благотворительного марафона «Бизнес-медикам» организовала передачу подарков врачам, работающим в «красной зоне».