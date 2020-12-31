Захарова назвала сдерживание России глобальной целью Запада

Сдерживание России и остановка строительства газопровода «Северный поток – 2» являются основными глобальными целями Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она заявила, что у Запада «есть главная цель, первая глобальная цель – сдерживание России». Остановка строительства газопровода – это «вторая цель, которая является частью вот этой глобальной цели», передает РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

Под них «будут подбираться персонажи, игроки, все что угодно будет подбираться для того, чтобы постоянно иметь возможность развивать и использовать в качестве информационного повода, использовать в качестве захода на новые витки санкций», сказала она. Официальный представитель МИД России заявила, что «мелкие, крупные различные поводы» нужны для обслуживания «этой глобальной цели».