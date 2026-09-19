Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
Фицо назвал фатальной ошибкой отказ Украины от мира с Россией
Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что киевские власти совершили огромную ошибку, отказавшись подписать мирный договор весной 2022 года под давлением западных стран.
Фицо подчеркнул, что западная стратегия по ослаблению Москвы через поддержку Киева потерпела полное фиаско, передает РИА «Новости». По его словам, сейчас российская армия уверенно продвигается вперед, и не существует силы, способной заставить ее покинуть освобожденные территории.
«Мы говорим войне «нет» и призываем к немедленному началу переговоров о мире», – заключил премьер-министр. Он добавил, что шанс на урегулирование был упущен еще в апреле 2022 года из-за влияния русофобски настроенных союзников.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что весной 2022 года мирные договоренности были практически достигнуты. Однако после отвода войск от Киева украинская сторона перечеркнула все соглашения, а Владимир Зеленский законодательно запретил диалог с Москвой.
Осенью 2023 года Давид Арахамия подтвердил, что боевые действия могли завершиться раньше. По его признанию, тогдашний премьер Британии Борис Джонсон отговорил киевские власти от подписания договора, призвав их просто воевать.
В начале сентября Роберт Фицо назвал провальной попытку западных стран ослабить Москву через украинский конфликт.
Месяцем ранее бывший британский премьер Борис Джонсон отверг обвинения в срыве стамбульских мирных соглашений весной 2022 года.
Президент России Владимир Путин весной охарактеризовал этого британского политика представителем шоу-бизнеса из-за вмешательства в переговорный процесс.