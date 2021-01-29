Путин сказал о том, что страшнее атомной войны

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29 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:12  |  vz.ru
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Россия создает новый товар для экспорта

Банк России впервые создаст востребованную за границей золотую инвестиционную монету Дмитрий Серебряков/ТАСС
Центробанк РФ в феврале впервые в истории начнет чеканить золотые монеты весом в унцию. Это общемировой стандарт веса, а значит, такие монеты станут востребованы за рубежом. Теперь Россия сможет зарабатывать не только на экспорте золотых слитков, но и золотых монет. Насколько успешным окажется российский ответ на резко возросший спрос к инвестициям в золото? Подробности...
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Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
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Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет

МиГ-31 – выдающийся самолет, но нужна ли ему замена? Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Легендарный перехватчик советского времени МиГ-31 уже в ближайшие годы должен быть заменен совсем другой машиной – по крайней мере, такие заявления делают представители российского ВПК. Ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать? Подробности...
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Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России

Можно ли верить политическим обещаниям Садыра Жапарова? GOR KOVALENKO/ЕРА/ТАСС
В Киргизии официально вступил в должность новый президент страны Садыр Жапаров. Он уже заверил в своей полной приверженности к продолжению союзнических отношений с Россией. Однако в Киргизии звучат опасения, что Жапарова слишком многое связывает с Китаем. Есть ли реальная угроза, что руководство Киргизии променяет дружбу с Москвой на союз с Пекином? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Путин сказал о том, что страшнее атомной войны

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Путин указал на подступающую (и подступившую уже к самому сердцу «западной демократии») цифровую тиранию. На небывалую в истории самых кровавых тоталитарных диктатур узурпацию массового сознания, позволяющую взять под абсолютный контроль не только действия, но и мысли. Подробности...

Нож в ступне Зои Космодемьянской

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Перед создателями фильма «Зоя» стояла непростая задача: рассказать об одной из главных советских героинь тем, для кого Победа – нечто очень далекое, а мемориал, недавно открытый на месте казни Зои, – «идеальный фон для фэшн-съемки». Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

Зеленский готовит пути отступления

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Что дает Зеленскому закон о референдуме? В первую очередь это возможность отменять собственноручно принятые непопулярные решения с минимальной потерей лица. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

В Европе опять погромы

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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Путин сказал о том, что страшнее атомной войны

    Дмитрий Юрьев
    политолог
    		29 января 2021, 09:10

    Тон выступления Путина в виртуальном Давосе многие сочли намного более мягким, чем в реальном Мюнхене четырнадцать лет назад. Ничего неожиданного, никаких особых эмоций. Никаких перешептываний и кривых ухмылок в зале (хотя кто их там видит, за экранами своих устройств).

    Но третья семилетка третьего тысячелетия началась в другом мире и для другого человечества – если сравнивать с первой.

    Тогда столкнулись лицом к лицу два удивления. Еще недавний главный западник России, гордый хозяин юбилейного саммита G8 в 300-летнем Петербурге, Путин выглядел сдержанным, но немного ошеломленным. Его вопросы к «уважаемым партнерам» – при всей их наступательной ироничности – не были риторическими. Он пытался разъяснить ситуацию. Пытался встряхнуть собеседников, спросить их: а разве мы так договаривались? Пытался апеллировать к общему здравому смыслу, к общим ценностям – ну ладно, если не к ценностям, то хотя бы к понятиям. Он явно не был готов к тому, что дальше будет только хуже, а потом пойдет вообще по беспределу.

    Удивился и дружественный, снисходительный Запад, «G-восьмерка без одного». В глазах общечеловеков возник немой вопрос: «Он что, всерьез? Он что, и правда думал, что мы относимся к нему как к равному?».

    С тех пор отношения прояснились до такой степени, что выяснять их стало не с кем. Общечеловеческое представление о происходящем свелось к истерической ярости: как это эти несуществующие, ничтожные, не имеющие никакого права на диалог ревизионисты-русские смеют оставаться теми, с кем не считаться нельзя? А «ревизионистам» осталось апеллировать к истории: пусть в ее анналах будет дневниковая запись – мы поняли вот что и сказали вот о чем. Ну и, наверное, есть (за пределами России) еще один адресат – наивный здравый смысл той части человечества, которую новые мирохозяева с нарастающей силой выдавливают в резервацию для «уходящей натуры».

    Фото: Михаил Климентьев/<br>пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Пока еще эти люди остаются в живых и дееспособных, они еще могут говорить, могут слышать и опознавать друг друга. Поэтому Путин для них такой «флажок» – неважно, кто он и каков, важно, что вот здесь флажок – здесь еще не победила всемирная, полная и окончательная тоталерантность.

    Так что, в отличие от других ситуаций, когда разные важные люди произносят разные важные доклады, об этой речи Путина нельзя сказать, цитируя Хармса: «Раз! Два! Три! Ничего не произошло! Вот я запечатлел момент, в который ничего не произошло».

    Путин – на этот раз – момент запечатлел. Момент, в который произошло вот что. Во-первых, мир находится в ситуации, подобной началу 30-х годов прошлого века: система рушится, экономика падает, международные отношения идут вразнос, сдержки с противовесами сорвались с цепи, а завтра (ну, через девять лет) будет война.

    Во-вторых, мир раскалывается на две неравные социальные части – как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных стран. Это «провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей».

    В-третьих, за разрушением миропорядка следует распад душепорядка – социальный и ценностный кризис, который, по деликатному выражению Путина, «оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки». Но, наверное, сегодня пригодился один замечательный (немного подзабытый) путинский мем семилетней с лишним давности – про аморальный интернационал (теперь уже во всемирном масштабе).

    А как же глобальный прогресс – с его экономическими прорывами, с «четвертой промышленной революцией», с радикальной трансформацией мировой экономики в цифровую и искусственно-интеллектуальную? Здесь докладчик тоже «ловит момент». Перечислив результаты и достижения глобального прогресса, он констатирует: выгодоприобретатели глобального прогресса – это один процент человечества. А главная его жертва – во всемирном масштабе – это тот самый средний класс, главный герой западных прогрессистов в XX веке. Самодостаточные, энергичные люди, имеющие возможность свободно зарабатывать на жизнь своим трудом, самостоятельно выбирать себе будущее.

    Эти люди, в том числе в странах Запада, в среднем находятся в состоянии краха. На краю пропасти, в которую их столкнет великая цифровая революция, которая ликвидирует на мировом рынке труда потребность в массовом квалифицированном труде (нужны останутся только операторы ИИ – ну и операторы по очистке мусорных свалок и городской канализации). Но для того, чтобы такая ликвидация стала необратимой, нужно будет дополнить ее насильственной интеллектуальной дегенерацией этого самого бывшего квалифицированного большинства.

    Путин коротко, кивком, указал на эту подступающую (и подступившую уже к самому сердцу «западной демократии») цифровую тиранию. На небывалую в истории самых кровавых тоталитарных диктатур узурпацию массового сознания, позволяющую взять под абсолютный контроль не только действия, но и мысли, и сам словарь 99 процентов населения Земли (куда там оруэлловскому «1984» с его новоречью и мыслепреступлениями). А потом закончил свой доклад чем-то вроде мягкой дорожной карты: вот что надо было бы сделать (четыре приоритета, которые вместе можно свести к тому самому солженицынскому народосбережению, к которому так часто в своих выступлениях обращается Путин), чтобы не допустить общечеловеческого самоубийства. И это важно.

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    Но, наверное, самое важное – мотивация. А мотивация получается... не крайняя. А последняя. Речь идет о сути глобализации – о тотальной и всеобъемлющей десуверенизации на всех уровнях. Десуверенизации государств, не входящих в «золотой миллиард». Государств, входящих в него. Десуверенизации официальных политических элит этих государств (в том числе США). Да и мировых элит тоже – точнее, всех явных, не законспирированных человеческих сообществ. Но самое главное – о десуверенизации каждого человека в отдельности. Его личности, его сознания, его биологической сущности, его генетики, его пола. О десуверенизации души. А в результате этого гибридного Армагеддона – о полной и окончательной победе энтропии, о распаде и хаосе.

    Правда, как известно, в конце концов всё будет хорошо.


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