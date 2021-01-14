Цензура американцев создает успех изобретению русских

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14 января, четверг  |  Последнее обновление — 22:37  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Думские «голубые фишки» ждет испытание на выборах-2021

Не исключено, что к четырем привычным участникам в новой Думе прибавится и пятая партия Владимир Федоренко/РИА Новости
В новой Госдуме может сложиться «4-5-партийная модель», у одной из партий-новичков есть шанс пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется трудно – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом «демонстрации уважения» к своим запросам. Котировки каких партий в итоге пойдут вверх и кто составит конкуренцию думским «голубым фишкам»? Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Цифровизация – это атомная бомба XXI века

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
А мы готовы к этому будущему? Мы этого действительно хотим? А насколько наш национальный суверенитет будет защищен в условиях этого «прозрачного» глобального мира? И главное – у кого в руках будет та самая кнопка, которая может нас целиком или хотя бы частично выключить? Подробности...

Как поэт поплатился за стих жизнью

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову. Подробности...
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Приведет ли американская перестройка к развалу США

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением. Подробности...
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Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Кто должен проверять и цензурировать высказывания пользователей соцсетей?

    Цензура американцев создает успех изобретению русских

    Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков    14 января 2021, 21:50
    Фото: t.me/RTErdogan
    Текст: Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими.

    «Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества», – заявил интернет-бизнесмен российского происхождения Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте». По словам предпринимателя, только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.

    Среди новых пользователей, открывших свои каналы в Telegram, – девять руководителей государств, заявил Дуров. Он упомянул президента Бразилии Жаира Болсонару и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. К слову, президент Турции продемонстрировал знакомство с трендами соцсетей и первым делом разместил фото с котиком. Ранее в Telegram из других мессенджеров перешли президент Франции Эммануэль Макрон и израильский премьер Биньямин Нетаньяху. В четверг вечером в Центризбиркоме России сообщили, что глава ЦИК Элла Памфилова и ее коллеги также начали пользоваться Telegram вместо мессенджера WhatsApp, принадлежащего американскому IT-гиганту Facebook.

    Очевидно, что причина, побудившая того же Эрдогана отказаться от использования WhatsApp, – это идеологическая цензура, которой менеджеры Facebook, Twitter и Google ранее подвергли аккаунты президента США Дональда Трампа и его сторонников. Ранее лондонская Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились трамписты. Только с минувшей среды по воскресенье мессенджер, созданный россиянином, в Штатах скачали около 545 тыс. раз.

    Всплеск начался после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения альтернативной соцсети Parler, популярной среди сторонников президента США. «Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах», – написал Дуров в Telegram. По мнению экспертов, серьезную лепту в массовый отказ от WhatsApp (и, соответственно, переход в иной мессенджер) внесли новые соглашения, которые предписывают передачу данных пользователей владельцам мессенджера – компании Facebook.

    Понятно, что люди заинтересованы в том, чтобы сетевые сервисы были предсказуемы, безопасны и защищены от политических пертурбаций, при этом выбор безопасных мессенджеров явно сужается, сказал газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

    «Информация о 25 млн новых пользователей Telegram – это не пиаровское заявление Дурова, а факт, который показывают независимые замеры.

    Речь идет о всемирной аудитории, не только русскоязычной, – отметил собеседник. – Пики роста аудитории мессенджера Telegram наблюдались неоднократно и ранее. Предпосылками для них были как политические, так и экономические события и новости – социальные потрясения в ряде стран, блокировки мессенджеров, теперь вот события вокруг повсеместной блокировки Трампа. Так что расти на волне офлайновых потрясений для Telegram привычное дело».

    Напомним, что наиболее популярные сервисы глобальной Сети находятся под контролем гигантов американской цифровой индустрии, которых можно пересчитать на пальцах одной руки. Тот же WhatsApp, который создали и раскрутили программисты и IT-бизнесмены Брайан Эктон и Ян Кум (к слову, уроженец Киева), купил Facebook в середине 2010-х. Тот же интернет-гигант приобрел соцсеть для публикации фото Instagram. Самый популярный видеохостинг в мире YouTube не создан, но перекуплен компанией Google. Крупнейший магазин для скачивания приложений AppStore принадлежит компании Apple. Неприятности соцсети Parler начались именно с блокировки на этом сервисе.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие IT-фирмы, собирательно именуемые Big Tech, своими действиями во время президентской кампании в США фактически провозгласили конец свободы слова. Но представления о незаменимости утвердившихся мессенджеров и соцсетей сильно преувеличены, отметил в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков. «Facebook, как и другие социальные сети, может доиграться со своим стремлением к политическому контролю и диктату до того, что утратит немалую часть своей популярности. И им появятся альтернативы, и не только Telegram, но и другие», – констатировал политик.

    Строго говоря, Telegram нельзя считать исключительно российской разработкой. Павел Дуров, напомним, покинул Россию еще в 2014 году и заявил, что не собирается возвращаться. 

    Компании, которым де-юре принадлежит мессенджер, регистрировались в офшорах, сам бизнесмен – теперь гражданин также офшорного островного государства Сент-Китс и Невис. С другой стороны, Forbes регулярно включает долларового миллиардера Дурова в список именно российских богатейших предпринимателей (30-е место по данным на 2020 год). Один из многочисленных манифестов бизнесмена, опубликованных «ВКонтакте» в 2014-м, был посвящен семи причинам не уезжать из России.

    Очевидно, что Дурова нельзя назвать «человеком Москвы», лояльным российскому руководству. При этом он весьма невысокого мнения о Соединенных Штатах, которые в очередном манифесте (от мая прошлого года) назвал полицейским государством с посредственным средним образованием, недоступным здравоохранением и ограниченной культурной жизнью. Переносить бизнес в калифорнийскую Кремниевую долину Дуров считает бесперспективным и невыгодным делом из-за высоких налогов. По своим экономическим воззрениям бизнесмен либертарианец, а на политической карте – антиглобалист и противник транснациональнальных монополий, судя по недавним заявлениям.

    «Но изначальные корни проекта – российские, ведь его создавали наши ребята, выходцы из «ВКонтакте», а уже экономические и политические причины для переноса юридического лица Telegram Group в другие юрисдикции вторичны», – отметил Плуготаренко. При этом эксперт считает, что имидж Telegram как независимого проекта, не связанного с теми или иными правительствами, идет на пользу Дурову и его бизнесу. «Дистанцирование от транснациональных медиа- и интернет-корпораций используется для роста узнаваемости и популярности», – полагает Плуготаренко.

    «Мы все-таки считаем Telegram русским в том плане, что Павел Дуров из России. Мы гордимся, что очень прогрессивный мессенджер создан в нашей стране так же, как до этого Дуров сделал «ВКонтакте», – заметил Александр Малькевич, первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества.

    Российские социальные сети, мессенджеры, IT-стартапы по сравнению с западными аналогами ведут куда более дружественную политику по отношению к пользователям, указал собеседник. «Но западные гиганты топят своих российских конкурентов, не пускают на мировой рынок именно потому, что никому не нужны соперники, которые способы отъесть часть пирога. Нас там не ждут и нас будут пытаться вытолкнуть оттуда», – полагает Малькевич. Ранее в Сети появились сообщения о том, что компания Apple может в ближайшее время удалить Telegram из своего магазина приложений App Store, отмечает РИА «Новости».

    В четверг министерство торговли США выпустило постановление, которое позволяет ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий. В этом документе Россия и Китай названы «враждебными иностранными государствами».

    По мнению Малькевича, российскому IT-бизнесу не следует рассчитывать на включение в игру на американском и западных рынках. «Нам не нужно ломиться в закрытые для нас европейские и североамериканские двери. Зачем? На самом деле миллиарды людей живут в других макрорегионах, и работать нужно с ними. Нас там ждет настоящий успех. Перспективно двигаться в сторону стран БРИКС – Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки», – полагает эксперт.

    Сейчас компаниям с российскими корнями необычайно сложно выходить на международные рынки, в свою очередь подтвердил Плуготаренко. «Тут и разница в капитализации – на порядки, и неблагоприятная конъюнктура, и геополитические факторы. Но именно поэтому надо пытаться это делать. И в этом вопросе государство должно подставлять IT-компаниям свое плечо, помогать с международной экспансией, как бы сложно это ни выглядело», – подытожил руководитель РАЭК.


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