Интернет-гиганты – новые враги государств

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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Twitter столкнул Навального с либералами

Ходорковский и Навальный назвали блокировку Трампа актом цензуры, а Шендерович – проявлением демократии Сергей Фадеичев, Зураб Джавахадзе/ТАСС,
Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Американская соцсеть Twitter, навсегда заблокировав американского президента Дональда Трампа с его 88 млн подписчиков, вызвала когнитивный диссонанс в головах российских либералов. Те ощутили острую необходимость реагировать на события в Вашингтоне, но не смогли определиться с линией партии. Почему попытка взятия Капитолия сторонниками Трампа заставила понервничать российских либералов? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Трампа лишают последней надежды

Дональд Трамп переживает одну из самых драматических страниц своей политической карьеры Kevin Lamarque/Reuters
Дональд Трамп столкнулся с очередным вызовом – ему снова угрожают объявить импичмент. Угроза, однако, выглядит весьма парадоксальной. Президента США хотят изгнать с поста насильно всего за несколько дней до того, как он в любом случае лишится всей своей власти. В чем же тогда смысл этой политической операции? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Интернет-гиганты – новые враги государств

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Если бы Facebook не выжигал огнем и мечом конкурентов, Google не убивал бы поисковую выдачу неугодных, Twitter не издевался бы над президентом, а владельцы стриминговых платформ блокировали бы трансляции с откровенным насилием сами, то необходимости в ужесточении законодательства не было бы. Подробности...

Врать легче по-украински

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Почему многие русскоязычные граждане переходят на украинский язык в публичном пространстве – в социальных сетях, на официальных мероприятиях, а часто и в дружеской беседе? Это ведь совсем уже не про дискриминацию, а про что-то иное. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Какими будут отношения России и Европы в 2021 году

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
2020 год показал, что точек соприкосновения между Россией и странами Европы осталось крайне мало. И в 2021 году картина едва ли изменится к лучшему. Слишком глубоки наши разногласия и слишком невелик в Евросоюзе запрос на улучшение отношений с Россией. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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  • В гостях у друзей

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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
    Арсений Гончуков

    Интернет-гиганты – новые враги государств

    Арсений Гончуков
    режиссер
    		11 января 2021, 09:00

    У меня есть футуристическая теория, согласно которой в ближайшее столетие мир будет охвачен жестокими экономическими войнами государств с крупнейшими интернет-корпорациями. О том, что высокотехнологичные компании в будущем будут настолько сильны, чтобы конкурировать и противостоять целым странам, фантасты писали давно, вспомните хотя бы Робокопа, там могущественный концерн OCP собирался захватить Детройт. Первые и вполне реалистичные ласточки давно летают. Государства ощущают давление и сопротивляются.

    И я даже не про затяжную и странную по своим итогам (то ли государство отступило, то ли интернет-гигант все-таки ключи сдал) войнушку Роскомнадзора с Telegram, и не про то, что устроили оппозиционные ТГ-каналы в Белоруссии. Все гораздо серьезнее. Например, финансовые власти США совместно с конгрессом последовательно запретили сначала Facebook создавать собственную валюту Libra, а затем и Павлу Дурову не дали запустить криптовалюту Gram. Кстати, оба проекта свернули в ушедшем году, так что положим это в копилку итогов года, масштабных финансовых неудач.

    Подобные действия властей формально оправдываются разумно, мол, ребята из Facebook, хотите заниматься деньгами, будьте добры подчиняться жесткому банковскому законодательству. Важность происходящего подчеркивали выступления Трампа, у которого, конечно, есть личные счеты с соцсетями, но проблема, тем не менее, глобальная.

    Весь прошлый год длилась и другая история: США кошмарили китайский TikTok, собираясь его попросту запретить (очень грубо, но могут себе позволить!), а в декабре с новой силой активизировалась юридическая работа федеральных властей по двум основным «кейсам» – Facebook и Google. Федеральная торговая комиссия (FTC) впаяла антимонопольный иск Facebook, обвиняя его в «монополии на социальные сети и намеренном устранении конкурентов», причем, речь идет не просто о гигантских штрафах, а о том, что Facebook может потерять два важнейших актива – Instagram и WhatsApp.

    Несладко в декабре пришлось и крупнейшему в мире поисковику – за два дня власти США в лице 38 штатов подали против Google два новых антимонопольных иска, в которых обвиняют интернет-гигант в недобросовестной конкуренции. Аналитики пишут, что на этот раз с Google может быть все очень серьезно и иски могут обернуться превышающими капитализацию компании триллионами долларов штрафов. Проблема в обвинениях Google в том, что из-за его жадности миллионы американцев платят за услуги, которыми пользуются каждый день, гораздо больше, чем могли бы. Покушение на обывательский карман – нет преступления в Штатах хуже, в чем им можно только позавидовать.

    Фото: Franz-Peter Tschauner/DPA/ТАСС

    Мы до таких баталий не доросли, и слава Богу. Хотя у нас есть своя войнушка с интернет-платформами, пусть помельче. Из свежего – принятый в декабре Госдумой законопроект, предусматривающий введение санкций против иностранных соцсетей и ИТ-ресурсов, если они начнут беззастенчиво заниматься «дискриминацией россиян». Против сайтов, которые будут нарушать право на свободу массовой информации, будут применяться такие меры, как блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Официально поводом к появлению подобного законопроекта стало то, что с апреля этого года было зафиксировано «порядка 20 фактов дискриминации» со стороны Twitter, Facebook и Youtube, а цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, «РИА Новости», «Крым 24».

    Однако, кажется, это еще и отголоски выборов президента США, когда Трампу ставили палки в колеса такие гиганты, как Facebook и Twitter. Причем, последний стал бороться против действующего президента совсем уж грубыми методами, помечая твиты Трампа специальными галочками, ставящими под сомнение правдивость информации, идущей от него. Пресловутые галочки удивили многих – Америка, конечно, свободная страна, но, чтобы крупнейшая мировая соцсеть с головным офисом в Сан-Франциско так бесцеремонно унижала руководителя своего государства, такого не припомню.

    Возможно, в Госдуме кто-то очень живо представил, как на грядущих парламентских выборах какой-нибудь Facebook или Twitter начнет по своему усмотрению скрывать, или, наоборот, показывать записи тех, кого он сам считает нужным. Хотя, полагаю, даже в понимании самого ярого защитника виртуальных свобод (к которым я себя отношу) это прямое и бесцеремонное вмешательство во внутренние дела государства. В конце концов, государственные и общественные институты отдельно взятой страны не виноваты, что все мы сегодня с удовольствием живем в зарубежных социальных сетях.

    Но ладно – политика. Когда соцсети используются для популяризации насилия, жестокости, убийств, смерти – это точно нужно регулировать. Природа человеческая не имеет пределов ни вверх, ни вниз, но все-таки не средние века, и транслировать колесование или пытки на дыбе сегодня нельзя. А еще, и это леденящая кровь тенденция уходящего года, палачи и убийцы, освоив телефоны и интернет, дошедший до самых нижних глубин общества, начали не просто убивать и записывать все на камеру, а еще и выступать на фоне трупов своих жертв, записывать безумные обращения, оправдываться, апеллировать к зрителям, рассказывать, что сейчас они поедут и убьют еще ребенка. Не хочется глубоко вникать в психологию зверей в человечьем обличье, но кажется, это что-то новенькое, – приглашать в свидетели и чуть ли не соучастники преступлений пользователей соцсетей. Я знаю, что можно не смотреть, никто не заставляет. Но точно так же я знаю, что это случайно может увидеть ребенок.

    Та же самая проблема и с так называемыми трэш-стримами, которые осенью-зимой этого года подкидывали неприятные информационные поводы в СМИ. То один идиот в прямом эфире разбивает девушке голову об стол, то другой обдолбанный стример за донат в тысячу баксов выгоняет девушку на мороз, а когда она умирает, приносит ее домой и продолжает собирать деньги в прямом эфире на фоне посиневшего трупа, а потом будет разыгрывать драму на глазах у приехавшей, но уже бессильной скорой помощи.

    Напомню, это не несчастные случаи, случайно попавшие на камеру, это стримы, прямые эфиры, общение блогера с подписчиками, в ходе которого ситуация выходит из-под контроля и заканчивается человеческими жертвами. То есть вопроса, должно ли общество защищаться от подобных деятелей, зрелищ, и платформ уже не возникает. Самому свободолюбивому пользователю понятно – что-то нужно делать. Они ведь после этих снаф-стримов миллионы подписчиков себе добавляют. В средние века такого не было.

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    Ужесточение «интернетных» законов неизбежно – и у нас, и во всех других странах. Причем, виноваты в этом сами интернет-гиганты. Если бы Facebook не выжигал огнем и мечом конкурентов, Google не убивал бы поисковую выдачу неугодных, Twitter не издевался бы над президентом, а владельцы стриминговых платформ блокировали бы трансляции с откровенным насилием сами, то такой настоятельной необходимости в этом не было бы.

    А так – война государств и интернет-гигантов только начинается.


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