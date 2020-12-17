Будущее – не то место, где нужно искать надежду

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17 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
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Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

России нужны трудовые мигранты из Средней Азии Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением

Байдену, в отличие от Обамы, поможет таяние арктических льдов, считают американские советники по России SHAWN THEW/ЕРА/ТАСС
Бывшая советница Трампа по России выступила с приятным для Байдена предсказанием: Москва пойдет на уступки Вашингтону, а вынудит ее к этому глобальное потепление. Эксперты неоднозначно оценивают таяние глобальных льдов на изменение геополитической ситуации в мире. А российский МИД и вовсе называет далекую от Арктики точку в качестве повода для возобновления контактов с США. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Будущее – не то место, где нужно искать надежду

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Чем меньше мы наполняем надеждой фантом грядущего, тем больше вероятность, что оно наступит. Это вопрос не мечты, а простого выживания. К счастью, русским людям выживать, стиснув зубы, не впервой. Это можно делать без улыбок, все равно за маской не разглядеть. Подробности...

Многие из нас лишились иллюзий раньше, чем девственности

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Обязательно должно сложиться какое-то новое ополчение из еще живых «жертв» советского гуманитарного образования. Мы еще остались. Мы еще в форме. Мы еще в себе. Нам необходимо на время войны превратиться в рыцарей здравого смысла. Мы еще имеем шанс вернуть управление вечно ускользающим будущим. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Мы здесь власть

Борис Акимов
Борис Акимов, фермер, кандидат философских наук
Нация, пережившая советский XX век, находится в посттравматическом состоянии. Нас почти сто лет приучали к бездействию и безынициативности. Все решено где-то там. Решено глупо, нелепо, несправедливо. Но зато решено за нас. Подробности...
Обсуждение: 265 комментариев
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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 14 комментариев

Последний шанс Трампа

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
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    решено за нас


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    на ваш взгляд


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    Арсений Гончуков

    Будущее – не то место, где нужно искать надежду

    Арсений Гончуков
    режиссер
    		17 декабря 2020, 09:20

    В сети гуляет карикатура 1962 года итальянского художника Вальтера Молино под названием «Жизнь в 2022 году», где люди стоя едут в маленьких похожих на тележки автомобильчиках, каждый в своем. Сегодня это выглядит пронзительно: вместо всеобщего единения человечества в XXI веке, художник увидел лишь индивидуализм и людей, упакованных по лоточкам, как куриные грудки в супермаркете. Как оказалось, автор был недалек от истины.

    Баталии с ковидоотрицателями, полицейские рейды, скандал в театре, когда женщину без маски выводит полиция. Первое убийство в общественном транспорте из-за конфликта на «масочной почве». Петиции родителей против онлайн-обучения (как будто в школе было лучше!). В Израиле старушку на улице штрафанули за то, что, отогнув маску, она отпила кофе. Раньше над россиянами иронизировали иностранцы, мол, живете стиснув зубы, ни одной улыбки. Толпа в масках уравняла всех, она стала еще более безликой и оттого еще более бездушной. Парень с девушкой целуются на эскалаторе. Люди смотрят с откровенной злостью: а про родителей своих вы подумали, они же могут умереть от вируса!

    Беда и смерть подступают все ближе, прорывая газетную бумагу заголовков и вторгаясь в жизнь. Друг остался без работы, стреляет деньги. Два соседних магазинчика закрылись. Плакатик «Аренда, недорого» с одной стороны отклеился и жалко болтается на ветру. Технологии стараются компенсировать всеобщий развал. Бешеными темпами растет рынок IT-продуктов, чуть ли не на 40% увеличили число подписчиков онлайн-кинотеатры. Цветет онлайн-образование. Выросла интернет-торговля. Продажи хлебопечек бьют рекорды. Хотя и продажи беговых дорожек тоже. Ну, а врачи уже готовятся в ближайший год бороться с массовым ожирением и гиподинамией. Разве такого будущего мы хотели?

    Жаль книг, которые не доехали до ярмарок. Книжные магазины тоже жалко. Жаль сорванные отпуска. Жаль, что мой восемнадцатилетний сын, только что поступивший во ВГИК, не увидел исторических аудиторий великого кинематографического вуза. Его долгожданное студенчество – это многочасовой зум и красные глаза. Жаль Москву, которая в последние годы упорно воплощала в жизнь концепции открытых объединяющих горожан пространств. Жаль все эти уютные дворики, террасы, лавочки, модные парки, которые оказались ровно тем, что в пандемию противопоказано и вредно…

    Чуткая культура, столько веков занятая мечтой о светлом будущем, теперь решает конфликт настоящего и грядущего радикально и просто – лучше не рисковать. Почти трехчасовой фильм Кристофера Нолана «Довод» до какого-то момента сохраняет интригу: чего же от нас хочет будущее, чего ждет? Но очень быстро становится понятно, что будущее хочет одного – уничтожить нас. Единственный вариант выжить – вернуться в прошлое, развернуть мир вспять, потому что в будущем еще хуже. Предсказание режиссера, снимающего, казалось бы, бодрый экшен, настолько мрачно, что кажется, будто Нолан – проповедник запрещенной секты, призывающей в дремучем лесу конец света. Будущее это ад, утверждает профессиональный голливудский оптимист.

    Фото: Вальтер Молино

    Выход только один, но как ни парадоксально очень российский. Мысль Нолана о неизбежности возвращения как нельзя лучше подходит российскому кинематографу. Собственно говоря, наше кино уже давно трудолюбиво воплощает эту идею. Писатели и режиссеры уже лет 20 топчутся у станочка, на котором вытачивают поделки строго по лекалам прошлого. Что ни сериал, то про сталинские репрессии и синие околыши, что ни книга, то про лихие девяностые, что ни фильм, то про Цоя и еще раз про Цоя, и нет этому конца. Уничтожив целую страну ради светлого будущего, мы тут же начали воспроизводить ее во всех ностальгических деталях. Еще немножко поднажмем и таки увидим на прилавках колбасу по два двадцать.

    Чем дальше живет цивилизация, чем выше взятые ею технологические высоты, тем очевидней простая истина: став настоящим, будущее безвозвратно изменяет нам. И как после этого ему верить? Как доверять ему свои фантазии и надежды, уповая на лучшее? Как опираться на извечное завтра, которое светило человечеству со времен Платона? Кажется, будущее – это наша главная моральная потеря, самая ценная вещица, которую мы так бережно хранили в сумочке повседневности. Увы, эту сумочку срезал карманник в полупустом метро.

    Будущее сегодня явно не то место, где нужно искать надежду. Мы уже ничего не хотим рисовать на белом листе завтрашнего дня. Напротив, мы хотим ограничить время сегодняшним вечером и просто жить, не заглядывая в завтра. Может быть это не так уж плохо?

    У современного фантаста Теда Чана есть рассказ «Выдох», где герои живут не в огромном мире, как думают сами, а в какой-то загадочной емкости, напоминающей баллон с газом. Сначала осознание того, что огромный мир лишь часть чего-то большего, расстраивает, но к этой мысли быстро привыкаешь. Во всяком случае у Чана лучше, чем у Нолана, потому что в этом будущем есть продолжение.

    Похоже, мы входим в эпоху футуристического минимализма, где будущее, разоблачившее себя как финансовые пузыри последних кризисов, надо до предела сдуть. Чем меньше мы наполняем надеждой фантом грядущего, тем больше вероятность, что оно наступит. Это вопрос не мечты, а простого выживания. К счастью, русским людям выживать, стиснув зубы, не впервой. Это можно делать без улыбок, все равно за маской не разглядеть.


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