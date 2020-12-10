На Марсе все-таки должны цвести яблони

Тут израильский профессор восьмидесяти веселых лет всерьез рассказал городу и миру, что инопланетяне давным-давно среди нас, Галактическая Федерация ведет переговоры с Соединенными Штатами и помогает им построить базу на Марсе. Знаете, что? Это совершенно прекрасная новость.

Нет не потому, что профессор немножко выжил из ума. Это с каждым может случиться, и даже в не столь почтенном возрасте. (И вообще, чтобы из ума выжить, надо чтобы ум сначала был). А потому, что на свете, оказывается, есть еще люди, причем такие, слова которых пересказывают газеты всего мира, люди верные идеалам, сформулированным в свое время в научной фантастике середины XX века.

Ведь что сказал профессор Хаим Эшед? Он пересказал нам содержание множества научно-фантастических книг. Хороших. Может быть, самых лучших. Книг, в которых смыслом жизни разумного существа и целой цивилизации является познание Вселенной.

Так и сказал: цивилизация познает ткань Вселенной. Книг, в которых человечество вместо того, чтобы погружаться все глубже в бессмысленный консьюмеризм, локальные войны и прочие безобразия, направляет свои усилия на строительство баз на Марсе. (Конечно, там должны яблони цвести. И каналы должны течь прозрачной водой, на что этот Марс еще нужен?) Книг, в которых бояться неизвестного и нового неприлично, оно подлежит изучению. Книг, в которых разумные существа всегда могут договориться друг с другом, даже если часть из них прилетела из ядра галактики и кровь у них другого цвета.

Браво, профессор! XX век был не только ужасен и наполнен войнами и революциями. Он был и прекрасен – тем, что создал, на контрасте с гекатомбами и вопреки гекатомбам, гуманистический идеал. Этот идеал плохо монтировался с реальностью холодной войны, он пострадал, когда люди перестали летать на Луну, он был забыт, когда страна, вроде бы посвятившая себя его воплощению, променяла яблони на Марсе и добычу урана на Венере на кроссовки «абибас» и «парад суверенитетов».

Многие из нас решили, что этот идеал умер – и памятником ему стали хорошие и старые фантастические книги, наши и американские. Но вот явился Хаим Эшед и с веселым кличем «мне уже все равно!» сообщил нам, что фантастические допущения старых романов живы в головах вполне настоящих и отнюдь не самых глупых людей.

Старенький бывший шпион оказался вестником надежды. Нет, не на встречу с инопланетянами. И не на полеты на Марс. На то, что нам –читателям газет и писателям в них, возможно, нужно что-то еще, кроме коммуникаторов последних моделей.

Источник: Блог Андрея Перлы