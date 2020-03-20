Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

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20 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Нефтяная война поможет «Северному потоку – 2»

Цены на нефть вернулись на 17-18 лет назадФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Черное золото последний раз было так дешево почти два десятилетия назад. Такой нефтяной шок мало кто мог себе представить еще совсем недавно, как и возникновение пандемии в мире. Страдают все производители без исключения. Именно на такой случай Россия создала «подушку безопасности». Как можно вернуть нефть к росту? Подробности...
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Зачем Украина лжет о своих планах по «возвращению Крыма»

Жители Крыма смеются над утверждениями, что они оккупированыФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией вновь вызвала на Украине бурные заявления об «оккупации» и «планах реинтеграции» полуострова. Однако легко убедиться, что и на Западе, и среди украинских элит никто не верит в реальность подобных сценариев. Почему же, зная, что Крым вернулся на Родину навсегда и полностью для Украины потерян, в Киеве продолжают провозглашать обратное? Подробности...
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В России коронавирусу готовят суровое испытание

Изготовление вакцины занимает не меньше года, но поиски лекарства против COVID-19 максимально ускореныФото: Zuma/ТАСС
Отечественным вирусологам удалось расшифровать геном коронавируса. Это позволит ученым определить мутацию COVID-19, что важно при изучении вируса и разработки вакцины от него. Но ученые предупреждают, что хотя работа над препаратом и ведется несколькими странами, она займет от одного года до трех лет. Почему создание вакцины занимает так много времени? Подробности...
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В Сирии подрывают соглашение Турции и России

Турция использует свои конвои в Сирии вовсе не для того, о чем гласит Московское соглашениеФото: Ghaith Alsayed/АР/ТАСС
Турецкий конвой попал в джихадистскую засаду в Идлибе. Это не рядовое событие затяжной войны – подобное означает, что поставлено под вопрос одно из ключевых соглашений России и Турции. С кем столкнулись турецкие силы и почему это стало для них сюрпризом? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Страх перед эпидемией привел к экстраординарным в новейшей истории карантинным мерам – а они, в свою очередь, породили новый, еще более массовый приступ страха и паники. Почему человечество оказалось таким пугливым? Подробности...

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Дмитрий Родионов, политолог
Мы заплатили внешние долги за все страны Советского Союза, и за это забрали себе всю заграничную собственность СССР. Ну, вернее, забрали бы, если бы соседи не вели себя подло. С этим нашим идеализмом пора бы заканчивать. Подробности...
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У европейцев отнимают деньги и свободу

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Под разговоры о вирусе, который, типа, косит народы пачками, правительства стран Европы приступили к тому, что они больше всего всегда хотели делать, но им мешали всякие дурацкие «демократические процедуры». Подробности...
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    Разные концепции борьбы с коронавирусом

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      Как мировые столицы переживают коронавирус

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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

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          • Буду держаться от него подальше

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              Петр Акопов

              Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

              Петр Акопов
              заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
              		 20 марта 2020, 11:52

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              Страх – один из главных человеческих инстинктов как на индивидуальном, так и на социальном уровне. Страх смерти – фундаментальный из страхов. Но то, что мы наблюдаем в последнее время, уникально для новейшей истории человечества. Население в панике опустошает магазины и готовится к страшным испытаниям. Государства настолько испуганы пандемией коронавируса, что самоизолируются друг от друга, прерывают транспортное сообщение, закрывают школы и фабрики, сажают на карантин целые города и провинции, вводят чрезвычайное положение и запрещают людям выходить на улицы. То, что все это способно обвалить мировую экономику, а то и стать последней каплей в развертывании глобального финансово-экономического кризиса, никого не останавливает.

              Чего же все так испугались? Пандемии коронавируса, за три месяца убившей около 10 тысяч человек (в первую очередь в Китае и Европе) и заразившей более 200 тысяч? Но при всей опасности вируса принимаемые меры явно неадекватны его угрозе – тем более учитывая то, что к тому моменту, как все стали закрываться друг от друга, вирус уже успел разлететься из Китая по всему миру.

              Понятно, что изначально всех напугали чрезвычайные меры, принятые китайскими властями, благодаря которым, как теперь выясняется, Китай смог в конечном итоге запереть коронавирус в эпицентре его возникновения. Но жесткий карантин городов и провинций, пустые улицы Пекина и растущие цифры умерших от пандемии могли лишь подготовить испуг Запада – по-настоящему европейцы и американцы испугались лишь тогда, когда выяснили, что у них начинают заражаться и умирать люди. И тут уже не важно было количество смертей – важен был сам факт того, что ожидаемое нечто пришло на их землю.

              Что пришло? Коронавирус? Нет – пришел ожидаемый конец света. Которого, несмотря на всю дехристианизацию очень боятся и в забывшем Христа Старом Свете, и в страстно ожидающем второго пришествия Новом. Пришла некая инфернальная угроза – непонятная болезнь, которая заражает и убивает. От которой нужно спасаться всеми силами – закрываясь, пытаясь найти лекарство, сопротивляясь и готовя всех к худшему.

              Страх не только парализует – иногда он приводит к бурной активности, позволяющей забыться в процессе активной деятельности. И то, что мы наблюдаем сейчас, как раз и относится к подобного рода производной от страха – человечество закрывает границы и оцепляет города в стремлении остановить продвижение вируса любой ценой. Борьба с ним идет с таким накалом, как будто вопрос идет о жизни и смерти человечества как такового.

              Фото: Arman Zhenikeyev/YAY/ТАСС

              Что же произошло? Человечество разучилось обуздывать свой коллективный страх? Потеряло способность критически мыслить? Нет, просто человечество дошло до состояния, что называется, на грани нервного срыва.

              Не все человечество, в данном случае речь идет о европейской, точнее западной цивилизации. Потому что жесткие китайские меры были оправданы – да и паники и истерии у самих китайцев они не вызывали. Западная цивилизация оказалась куда более слабой и склонной к чрезмерному стадному инстинкту – выпущенный на волю страх стал диктовать свои правила массовому сознанию. И ему было где разгуляться.

              Построенное на современном Западе общество поклоняется удовольствиям, потреблению и комфорту. Личному, общественному – только чтобы все было хорошо и спокойно.

              Максимальное внимание к человеческому индивидууму, к его безмятежному существованию. А если он не может умереть и страдает, то давайте разрешим ему убить себя с нашей помощью – введем эвтаназию. Потому что человек ведь победил природу, выкинул Бога, скоро обретет если не бессмертие, то возможность продления жизни – он сам должен все решать. Бояться, как и стыдиться, нечего. Все, что выгодно, то хорошо. Все, что служит человеку, полезно. 

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




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              «Золотой миллиард» должен был со временем соединиться в единое общепланетное сообщество – продвинутых людей нового, улучшенного вида, которые будут вести за собой все остальное человечество. Так виделось «передовым людям».

              Но одновременно внутри этого самого «золотого миллиарда» нарастали страхи – не только из-за роста неравенства, несостоятельности и фальши либеральной демократии, расовых, религиозных и национальных противоречий. Страх имел и более глубокую природу – человек потребительский чувствовал, что в своем развитии цивилизация зашла куда-то не туда. В отношениях с природой, с ценностями, с Богом, с предками, с себе подобными, даже с противоположным полом – все очень прогрессивное, но почему-то очень нервирующее.

              Последние столетия европейский человек все увереннее шел путем наживы и экспансии, дополняя ее безудержным техногенным прогрессом, позволившим ему почувствовать себе не просто равным Богам, но стоящим выше них. Но освобождение от нематериального не принесло счастья – вогнало в депрессию и породило поколения живущих в постоянном стрессе. То есть страхе.

              И как только привычный, хотя и неудовлетворявший мир начало по-настоящему штормить – а кризис глобализации проявляется в разрушении привычного уклада жизни, в размывании национального ядра государств, при одновременном банкротстве мультикультурализма – как западный человек остался один на один со своим страхом. Но страх не стал поводом для рефлексии.

              Западного человека десятилетиями готовили к какой-нибудь катастрофе, замещая тем самым отсутствие в его жизни каких-либо сильных эмоций. Сотни фильмов о нашествиях инопланетян, мировом море, глобальных катастрофах разного рода. И чем дальше, тем все чаще без хеппи-энда, но с мучительным выживанием человечества после нового потопа.

              Страх перед глобальной катастрофой стал частью массового сознания

              – и чем более тесным становился мир, тем более массовым становился этот страх. Ему нужен был только повод, чтобы выбраться наружу – в предыдущие эпидемии 2009 или 2003 годов человечество еще не было настолько онлайн-жизни.

              Теперь же все было готово к трансляции паники – и 2020 год дал нам этот урок.

              Первый и на самом деле довольно мягкий на фоне того, что ждет нас в будущем. Вырвавшийся на свободу страх периодически будет приводить к панике еще больших масштабов. Если так напугал достаточно средний и не представляющий серьезной угрозы вирус – то можно представить, что будет в случае появления реальной опасности?

              Беспочвенный и сублимирующий реальные угрозы страх – главная угроза нашему существованию. Вызванная им паника приведет к заражению человечества не коронавирусом, а страхом приговоренного, основанном на уверенности в собственной обреченности на скорую гибель. А готовому к самоуничтожению человечеству уже невозможно будет подобрать вакцину.

              Впрочем, человеческая история куда дольше существующих ныне цивилизаций, да и в тупик зашла лишь одна из нынешних, пускай и считающая себя самой передовой и глобальной.

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