Куда бежать из соцсетей

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22 января, пятница  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Европа разрушила любимую легенду Саакашвили о войне с Россией

В ходе «пятидневной войны» грузинские вооруженные силы были полностью разгромлены Musa Sadulayev/AP/ТАСС
В августе 2008 года Россия не провоцировала Грузию на вторжение в Южную Осетию. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека, дюжину лет разбиравшийся с жалобой Тбилиси на итоги войны. Вердикт разрушает миф Михаила Саакашвили, который до сих пор любит рассказывать, будто Москва напала первой и ему просто пришлось защищаться. Впрочем, часть претензий к России судьи все же поддержали. Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
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Вакцина от коронавируса заново разделила мир

Самые бедные получат вакцину от коронавируса, скорее всего, самыми последними Ken Ruinard/Reuters
Россия оказалась в числе немногих стран мира, имеющих редкую по сегодняшним дням привилегию: доступ к вакцине от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу – большинство населения планеты никаких перспектив вакцинации от коронавируса не имеет. Какие последствия будет иметь эта проблема и можно ли с нею справиться? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Куда бежать из соцсетей

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Быть вне соцсетей – роскошь, позволительная разве что знаменитым писателям или президентам. Да и они там с удовольствием сидят, наслаждаясь силой публичности, управляя общественным мнением. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как Байден повлияет на отношения России с соседями

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Постсоветское пространство останется местом разногласий России и США. Для России регион – пространство реализации национальных интересов, что прямо записано в российских доктринальных документах. Для США – место сдерживания России и Китая. Подробности...
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За «лицензию на свободу» надо будет что-нибудь сдать

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Готовы ли мы к тому, что в обмен на так называемую свободу, то есть расширение политического участия и непредсказуемость политического выбора, надо будет что-нибудь и кого-нибудь сдать? Подробности...
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В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

Ноутбук для российских спецслужб

Обсуждение: 4 комментария
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
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    Арсений Гончуков

    Куда бежать из соцсетей

    Арсений Гончуков
    режиссер
    		22 января 2021, 12:00

    Самая пронзительная история января лично для меня – пожар в Екатеринбурге. Несмотря на жуткое (погибли восемь человек) происшествие, это вполне заурядное в бесконечно-бесстрастной хронике происшествий, но царапает по сердцу и делает неуютно и больно то, как погибла мама и ее семилетняя дочь. Поняв, что дом горит, мать взяла телефон и начала строчить в Twitter:

    «Девятый этаж, умираем. Квартира снизу горит, задыхаемся. Я с ребенком взаперти». В итоге 90 человек эвакуировали, спасли, а их – нет. Не потому ли, что мама писала в соцсети вместо того, чтобы броситься искать выходы эвакуации или, как советуют спасатели, промочить все имеющиеся в доме тряпки и проложить щели, чтобы не проникал дым? Блогосфера набросилась на мать, но судить погибшую женщину – последнее дело. Особенно обидно то, что писать-то мама писала, только в Twitter у нее полтора человека друзей. Представьте, ты пишешь: «Спасите, я умираю!» А этот твой пост набирает ровно один лайк. Да и тот беспомощен на расстоянии и когда счет идет на минуты. Ужасная, жалкая история, о которой, чтобы рассуждать, нужно запастись недюжинным цинизмом.

    Соцсети так глубоко проникли в нашу жизнь, а мы от них стали настолько зависимы, что тебя почти не существует в мире, насквозь пронизанном соцсетями, если тебя в них нет. Быть вне соцсетей – роскошь, позволительная разве что знаменитым писателям или президентам. Да и они там с удовольствием сидят, наслаждаясь силой публичности, управляя общественным мнением.

    Случившееся с Трампом шокировало всех, по этой теме к массиву сказанного нечего добавить, разве что один Facebook 17 января разблокировал Дональда Фредовича, запретив только, и это забавно, создавать мероприятия через интерфейс соцсети. Последствием блокировки главы государства Twitter’ом, а также разгрома альтернативной соцсети Parler, помимо подрыва доверия к площадкам, стал, например, беспрецедентный рост популярности Telegram.

    Мессенджер прислал всем своим пользователям сообщение о том, что «число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов, и только за последние 72 часа в Telegram зарегистрировались более 25 миллионов человек со всего мира». Что ж, я вообще давно, как патриот, радуюсь за Павла Дурова, простого русского парня и вундеркинда, который уникален в мировом IT уже хотя бы тем, что с «Тележкой», по сути, повторил опыт глобального мегауспешного проекта. Сначала «ВКонтакте», потом Telegram, подобных случаев, когда гений технологий начинает жизнь и карьеру с нуля и вновь терпит сокрушительный успех – в мире немного. И да, Павел – наш человек. Говорят, если ему в личку написать, ответить он не ответит, но сообщения читает.

    Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

    Главный вывод, который сделали пользователи соцсетей по всему миру – что нужно уже сейчас позаботиться, найти и обустроить гнездышко где-нибудь на альтернативной площадке, завести себе параллельную соцсеточку, будь то мессенджер Signal (с 6 по 10 января установили почти 7,5 млн раз во всем мире) или стремительно набирающая популярность так называемая децентрализованная и позиционирующая себя свободной от цензуры соцсеть Minds.

    Мы хотим доверять своему электронному убежищу, мы доверяем аккаунтам самое ценное. Боже мой! Только сейчас понял, насколько одинока была та сгоревшая вместе с ребенком женщина. Мы об этом не думаем, но ведь, возможно, что ей попросту некому было позвонить, не у кого попросить помощи.

    Причина беспрецедентного роста Telegram и рекордного роста Signal (на 4200%) только частично в событиях вокруг Трампа. С огромным ведром даже не масла, а бензина, подбежал к костру мирового скандала мессенджер WhatsApp, решивший ввести с февраля новые правила политики безопасности, согласно которым WhatsApp будет передавать данные своих пользователей Facebook. Самое забавное в том, что он и так передавал, и ничего бы не изменилось, но сейчас WhatsApp пошел на попятную и отложил введение правил.

    К слову, про Telegram на неделе стало известно, что Дуров отказался от инвестиций в мессенджер консорциума западных фондов. Пишут про предложение, исходя из оценки всей компании в 30 млрд долларов. Дуров денег не взял – и это при том, что только недавно собирался брать кредит в миллиард долларов, а несколько недель назад впервые в истории в Telegram появились платные функции, очевидно, владелец несет колоссальные расходы (каждый подключенный пользователь – нагрузка на серверы), но как-то держится. И скоро, судя по всему, Telegram станет оплотом свободы для пользователей всего мира, я говорю это с минимальной долей иронии.

    Доверие к соцсетям утеряно. Соцсети показали звериный оскал digital-капитализма. Что до пользователей: «А поутру они проснулись...» Так или иначе мы потеряли цифровую невинность, и произошедшее в январе с соцсетями станет одним из главных итогов только-только наступившего года.

    Не думаю, что руководители социальных сетей сильно напугались, конечно, миллиарды пользователей из Facebook и Twitter никуда не денутся – это, скажем так, технически невозможно. Однако события января 2021 года дали мощный толчок развитию альтернативных интернет-площадок, которые вырастут, станут взрослыми и начнут битву за место под солнцем со стареющими динозаврами. Этот процесс неизбежен.

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    А все потому, что человек так устроен, он неизбежно считает свой аккаунт личной территорией, даже если сидит в деревне Красный Лапоть, а все «его» данные, в том числе фотки котиков на печи, находятся в солнечной Калифорнии. Мы считаем эти циферки своими личными, а потому хотим им доверять и знать, что в случае чего (если пожар) – у нас эту призрачную надежду, возможность написать «Спасите! Помогите!» не отнимут.


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