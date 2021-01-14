Цифровизация – это атомная бомба XXI века

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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Думские «голубые фишки» ждет испытание на выборах-2021

Не исключено, что к четырем привычным участникам в новой Думе прибавится и пятая партия Владимир Федоренко/РИА Новости
В новой Госдуме может сложиться «4-5-партийная модель», у одной из партий-новичков есть шанс пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется трудно – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом «демонстрации уважения» к своим запросам. Котировки каких партий в итоге пойдут вверх и кто составит конкуренцию думским «голубым фишкам»? Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Цифровизация – это атомная бомба XXI века

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
А мы готовы к этому будущему? Мы этого действительно хотим? А насколько наш национальный суверенитет будет защищен в условиях этого «прозрачного» глобального мира? И главное – у кого в руках будет та самая кнопка, которая может нас целиком или хотя бы частично выключить? Подробности...

Как поэт поплатился за стих жизнью

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову. Подробности...
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Приведет ли американская перестройка к развалу США

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением. Подробности...
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Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Цифровизация – это атомная бомба XXI века

    Сергей Мардан
    публицист
    		14 января 2021, 20:45

    Amazon отключила компанию Parler от своих серверов после истечения 24-часового ультиматума. Консервативная социальная сеть в мгновение ока стала недоступна пользователям. Словно кто-то дернул рубильник.

    Ранее приложение, ставшее популярным у сторонников Трампа после блокировки американского президента в Twitter, удалили из App Store и Google Play. Там тоже кто-то просто дернул рубильник. Это немного напоминает недавний блэкаут в Пакистане, когда из-за аварии оказалась полностью обесточена 200-миллионная страна. Но тут авария рукотворная.

    Если в случае с массовым удалением Twitter-аккаунтов сторонников Трампа логику администраторов соцсети можно было хотя бы как-то прилично объяснить (правила сети и все такое), то в случае с Parler речь шла о чисто тоталитарном механизме, который теперь проецируется не только на общественное мнение и медиа, но и на экономическую систему Соединенных Штатов.

    Нельзя сказать, что это что-то новое. Экономические санкции, которые США объявляли и объявляют множеству стран, очень часто (вернее – как правило) политически мотивированы. Но они всегда обосновываются «национальными интересами США», и потому их полная поддержка, хотя бы внутри Америки, никем не подвергается сомнению.

    В истории с блокировкой Parler в жертву идеологии приносится «святая святых» – американская свобода предпринимательства. Одна из главных ценностей, на которых построено само американское общество и американский национальный характер. Особое неприятие у американских антикоммунистов всегда вызывало именно государственное подавление частной инициативы в Советском Союзе. Для них это было даже хуже, чем пресловутый ГУЛАГ.

    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Российские реформаторы с конца 80-х всегда налегали на то, что экономика должна быть вне идеологии, и в пример бывшим советским людям приводили благословенную Америку, где бизнес вне политики, а политика всегда для бизнеса. Но Америка нынче пересматривает ценности. «Правильная» идеология оказалась важнее многих ценностей, которые объявлены неактуальными и устаревшими. А экономическая жизнь, как и устройство общества, должны теперь строиться в строгом соответствии с партийными решениями. Для нас это тоже не очень хорошие новости.

    Российские элиты привыкли быть аполитичными. Офшорная экономика была построена на аксиоме, что Запад равнодушен к любой идеологии. Пляски вокруг прав человека, выборов и свободы прессы носят ритуальный характер и серьезных людей по большому счету не интересуют, если только речь не идет о чем-нибудь совершенно людоедском. Запад сегодня очень убедительно доказывает, что это не так. Западное общество оказалось глубоко идеологизированным. Причем настолько, что готово со своими идейными врагами вести войну на уничтожение, не считаясь ни с какими издержками.

    Россия 30 лет спокойно следовала в общем фарватере западного мира, особо не уклоняясь от главного курса. Участвовала в глобальном разделении труда, следила за модными технологическими трендами, стараясь не отстать от лидеров. Запад был не то чтобы лоялен к России, но вполне равнодушен, стараясь слишком сильно не увязать в тонкостях постсоветского устройства 1/6 части суши. Трещины по этой модели отношений пошли в 2014-м.

    Хотя и тогда они не были катастрофическими. Несмотря на санкции, разлома не произошло. Никто не требовал от России «окончательно определиться» и выбрать сторону либо Добра, либо Зла. Строительство новых газопроводов, сетей мобильной связи или морских портов не предполагало изменения мировоззрения, национального законодательства и образа жизни. Новый оцифрованный мир, как оказалось, этого требует.

    Постгуманизм на глазах становится официальной идеологией Запада. С цензурой, с юридическим и силовым подавлением несогласных, с отключением их от критически важных систем социальной инфраструктуры, включая доступ к коммуникациям, финансовой системе, возможности устроиться на работу или арендовать жилье. Это уже сегодня происходит и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе. С миллионами сторонников Трампа, с симпатизантами QAnon, ковид-диссидентами, членами правых партий и движений. Огромные массы людей переводятся в категорию маргиналов и ограничиваются в правах.

    Это происходит еще и потому, что сегодня для этого появились чисто технические возможности. Огромные централизованные массивы данных, обмен информацией между любыми административными системами в режиме реального времени, тотальный электронный контроль позволяют отслеживать и управлять жизнью сотен миллионов человек.  

    Если Запад требует сегодня единомыслия от собственных граждан, было бы очень наивно надеяться, что завтра не вспомнят про нас. Обязательно вспомнят. Поэтому происходящее на Западе, помимо всевозможных политических последствий, предполагает необходимость серьезного и спокойного обсуждения нашего цифрового будущего.

    А мы готовы к этому будущему? Насколько наш национальный суверенитет будет защищен в условиях этого «прозрачного» глобального мира? И главное – у кого в руках будет та самая кнопка, которая может нас целиком или хотя бы частично выключить? Как компанию Parler или Пакистан? Суверенный интернет, который либеральная общественность шельмовала и высмеивала в течение нескольких лет, оказался жизненно важной инфраструктурой, без обладания которой ни одно государство мира больше не может говорить о своем суверенитете всерьез.

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    Без построения глубоко эшелонированной защитной системы, которая гарантирует бесперебойную работу интернет-каналов на всей территории России, строить дата-центры, отказываться от бумажного документооборота и полагаться на искусственный интеллект было бы как минимум очень неосмотрительно.

    Сегодня речь идет не о том, что американские цифровые платформы отключили аккаунты Трампа или серверы Parler. Речь о том, что помимо Федеральной резервной системы, которая печатает доллары для всего мира и поэтому имеет контрольный пакет в мировой экономической системе, Соединенные Штаты открыто стремятся к технологическому господству нового типа. Цифровому.

    Это атомная бомба XXI века, и обладание ею для нашей страны – вопрос выживания и просто безопасности. Как в 1945 году.


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