В Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт

Администрация соцсети Twitter примет меры в отношении любого аккаунта, который начнет использовать действующий президент США Дональд Трамп, сообщил портал Axios.

Представитель соцсети сообщил порталу, что вдобавок к постоянному ограничению доступа к личной учетной записи Трампа администрация Twitter готова ограничить функции и официальной учетной записи президента США, если Трамп начнет пользоваться этот аккаунт, передает ТАСС.

Более того, по словам представителя соцсети, если Трамп начнет пользоваться каким-либо другим аккаунтом в Twitter, он также будет заблокирован. При этом администрация соцсети по-прежнему планирует передать контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома демократу Джозефу Байдену после инаугурации, которая намечена на 20 января.

Ранее администрация социальной сети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи действующего президента США Дональда Трампа «из-за опасности нового подстрекательства к насилию». Администрация соцсети усмотрела нарушения ее правил о запрете на призывы к насилию в опубликованных Трампом в пятницу записях.

Накануне Трамп пообещал в Twitter, что 75 млн избирателей, голосовавших за него и за принципы «Америка прежде всего», «Сделаем Америку снова великой» сохранят мощнейший голос в будущем. «К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!!!» – выразил уверенность американский лидер. В другом сообщении он отметил: «Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января».

Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.