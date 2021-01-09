Трампа навсегда заблокировали в Twitter

Администрация социальной сети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к учетной записи действующего президента США Дональда Трампа.

В администрации социальной сети Twitter сообщили, что «действие учетной записи [действующего президента США Дональда Трампа] приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию», при этом решение было принято после «тщательного рассмотрения недавних сообщений» американского лидера в контексте последних событий, передает ТАСС.

Администрация соцсети, в частности, усмотрела нарушения ее правил о запрете на призывы к насилию в опубликованных Трампом в пятницу записях.

Накануне Трамп пообещал в Twitter, что 75 млн избирателей, голосовавших за него и за принципы «Америка прежде всего», «Сделаем Америку снова великой» сохранят мощнейший голос в будущем. «К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!!!» – выразил уверенность американский лидер. В другом сообщении он отметил: «Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января».

Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.